В Кремле не решили, когда точно закончится мораторий на удары по украинской энергетике

Кремль молчит о планах после завершения моратория

Россия дождалась окончания моратория на удары по украинской энергетической системе, но в Кремле не знают точное время его завершения. Срок 30-дневного запрета на атаки истекает сегодня, 16 апреля.

Однако, на вопрос журналистов, когда "мораторий будет считаться законченным — в ночь на 17 апреля или вечером 17 апреля" пресс-секретарь Путина ответил размыто. "Пока я не готов сообщить вам о принятом решении", — сказал Дмитрий Песков, отвечая российским СМИ.

Идея взаимного отказа от ударов по энергетической инфраструктуре появилась после состоявшегося 18 марта телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Президент США предложил временно прекратить атаки на энергообъекты двух стран, на что получил согласие от кремлевского лидера.

Тогда Путин пообещал Трампу не атаковать энергетику Украины, но только на короткий срок. По словам российских СМИ, президент РФ вроде бы сразу дал соответствующий приказ российским военным.

Впрочем, в ночь на 19 марта, уже после разговора Путина с Трампом, Россия снова ударила по энергетическим объектам Украины. Тогда по нашей территории было запущено 150 дронов.

Тем временем Песков продолжает распространять пропагандистские нарративы об Украине. Отвечая на вопрос ТАСС, он заявил об "авторитарных действиях киевского режима" и "неустойчивой конструкции", которую якобы пытается сохранить действующая власть через продолжение всеобщей мобилизации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кому могло бы быть выгодно "энергетическое" прекращение огня. В СМИ попытались разобраться в этом вопросе.