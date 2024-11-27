По Киеву и областям прокатилась волна "минирований": в чем возникла сложность у правоохранителей

В тот день поступило 1330 сообщений о минировании

В истории с массовыми минированиями 26 ноября, в частности, Киеве и Львове, появились некоторые подробности. Как оказалось, у правоохранителей появилась дополнительная сложность в данной ситуации.

Дело в том, что анонимный отправитель, который представлялся участником боевых действий, указывал в письмах о минировании и в других областях. Поэтому информацию приходилось буквально передавать по кругу. Об этом "Телеграфу" сообщает источник в правоохранительных органах.

"Он отправлял письма на киевские организации и указывал, что заминировал еще и объекты в других областях. Из-за этого эти письма ходили по кругу", — говорит источник.

Также собеседник издания объяснил, что столичные правоохранители передавали данные сообщения по областям, а те в свою очередь передавали их Киеву.

Такая ситуация могла привести к серьезным неприятностям. К примеру, если бы в этот день человек попал в ДТП или произошло что-то еще, где нужна помощь правоохранителей, то к ним бы просто не смогли дозвониться.

Источник сообщает, что 26 ноября было 770 пропущенных вызовов. По его словам, звонили организации. При этом, поступило еще 1330 сообщений о минировании.

Собеседник добавил, что сегодня уже есть новіе сообщения о минированиях. При этом, в социальных сетях уже также пишут об этом.

"Телеграф" уточнил у источника в правоохранительных органах насчет новых угроз минирования. По его словам, сейчас такая информация поступила в несколько школ и письмо пришло то же самое, что и днем ранее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине октября текущего года в Киеве прошла волна массового минирования. Тогда подобные сообщения приходили на электронную почту торговых центров, школ, университетов, музея искусств, экологического центра, посольства Хорватии в Киеве, посольства США, "Укрэнерго" и другие.