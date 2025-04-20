"Пасхальное перемирие": Зеленский рассказал, держит ли слово Путин (утренний доклад Сырского)

Российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине

Из доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стало известно о ситуации на фронте 20 апреля, в день объявленного Путиным так называемого "Пасхального перемирия". По его словам, На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений только с начала суток.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что враг пытается создать впечатление "молчания" в этот день, при этом он не прекращает полностью попытки продвинуться или нанести Украине потери.

"В ОТУ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ "Донецк" – три боевых столкновения на Покровском направлении и Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом. На Курщине были русские артиллерийские удары и применение дронов. Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально", — пишет Зеленский.

В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

"В целом по утру Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью соблюдать условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины получили приказ прекратить огонь на фронте, никаким перемирием и не пахнет. На ряде участков фронта продолжаются жестокие бои, также россияне обстреляли ряд прифронтовых населенных пунктов. С другой стороны, на некоторых направлениях действительно стало тише, но это может быть связано с перегруппировкой потрепанных штурмовых сил россиян, а не с желанием реально соблюдать прекращение огня.

Отметим, чтобы считать, что "перемирие", которое объявил Путин, действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает в себя все обстрелы на земле и в воздухе. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.