Где сейчас сестры Завальские из группы "Алиби", и чем они занимаются

Треки исполнительниц раньше часто звучали на радио и телевидении

"Алиби" были популярной музыкальной группой 2000-х, в которую входили Анна и Алина Завальски. Некоторое время певицы были участницами группы "Капучино". Впоследствии коллектив прекратил сотрудничество, а о его участницах перестали появляться новости в информационном пространстве.

"Телеграф" расскажет, каким яявляется творчество исполнительниц, где они сейчас, и чем занимаются.

Что известно о группе "Алиби"

Анна и Алина Завальские начали заниматься пением с детства. Они были солистками фольклорного коллектива "Струмочок". В 1997 году Завальские учились в музыкальной школе по классу скрипки. Некоторое время сестры работали на радио Z с программами Z RELAX и Hip-hop non stop.

Группа "Алиби" была популярной в 2000-х, фото из сети

В 1998-2000 годах Анна и Алина были солистками квартета "Капучино". Позже учились на факультете эстрадного вокала в Академии эстрадного и циркового искусства и на факультете режиссуры и эстрады в Академии культуры и искусства.

В 2001 году девушки стали участницами дуэта проекта "Алиби", который некоторое время продюсировал Дмитрий Климашенко. Также они выпустили общий трек "Две слезы", который был популярен в 2000-х.

"Алиби", Дмитрий Климашенко — "Две слезы"

В 2002 году "Алиби" представили дебютный альбом "Две слезы". Впоследствии вышел сольный альбом группы "Да или Нет". Это послужило толчком к развитию карьеры. Девушки писали многие песни самостоятельно и выпускали клипы. Самыми полярными их треками стали "Табу", "Исповедь" и "Мелодия дождя".

"Алиби" — "Мелодия дождя"

В интервью Завальские рассказывали, что им предлагали строить карьеру в России. Однако они для себя не рассматривали такую возможность. К тому же продюсером девушек долгое время был их отец.

"Когда в начале 2000-х российский шоу-бизнес начал вытеснять собой наш рынок, неоднократно обращались "российские продюсеры", которые обещали нам золотые горы и мировую славу. Единственным условием было отказаться от работы с папой и подписать контракт, который фактически сделал бы нас чужой продюсерской собственностью. Нам уже тогда хватило ума не вестись на подобные сомнительные перспективы, и мы отклонили все предложения, выбрав свою страну, вопреки их мрачным прогнозам на наше будущее здесь", — рассказывала Ангелина.

Певицы из "Алиби" были популярными в Украине, фото из сети

В 2011 году певицы были ведущими танцевального проекта "Майданс" на "Интере" вместе с Тиной Кароль. Также сестры вели церемонию награждения конкурса "Фавориты Успеха — 2011". В то время как в 2013 году Анна Завальская вела это шоу вместе с Павлом Костицыным.

В 2012 году "Алиби" прекратило существование. Девушки хотели начать сольные карьеры, а затем сосредоточились на материнстве.

"Мы обе начали работать над материалом для сольных проектов. Аня писала тексты для некоторых моих песен, а они с ее мужем, музыкантом Дмитрием Саратским, искали более альтернативные пути. Мне нравилось то, что у них получалось. Нам с сестрой, кроме гастрольной жизни, еще очень не хватало общих поездок", — говорила Анна.

Где сейчас группа "Алиби"

После продолжительной паузы, в 2021 году, группа возобновила творческую деятельность под названием The Alibi Sisters. Сестры приняли участие в 11-м сезоне проекта "Голос країни" в 2021 году. Они исполнили трек "Чирибим-черибом" и к ним вернулись тренеры, однако девушки решили не забирать место молодых исполнителей.

The Alibi Sisters — "Чирибим-черибом"

После начала полномасштабного вторжения россиян Анна и Ангелина с детьми перебрались сначала в Польшу, а затем в Великобританию. Там дети ходили в местную школу. Однако было сложно морально. Одно время сестры давали благотворительные концерты за границей, а в 2023 году решили вернуться в Украину.

Что касается личной жизни, то Анна построила семью с композитором и музыкантом Дмитрием Саратским. У них родился сын. Ангелина вышла замуж за ведущего Александра Колодия. С ним она воспитывает двоих детей – сына Кирилла и дочь Меланию.

Анна Завальская с мужем, фото из сети

Ангелина Завальская с мужем, фото из сети

Сейчас сестры продолжают давать концерты в Украине и за границей. Они часто поют на идише (языке центрально- и западноевропейских евреев). Потому Завальские периодически выступают в Израиле, а также на мероприятиях, связанных с еврейской культурой.

Завальские поют на языке идиш, фото с их инстаграм-страницы

Анна и Ангелина Завальские дают концерты в Украине и за рубежом, фото с инстаграм-страницы

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