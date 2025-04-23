Действовали агенты РФ? В Польше провокативно осквернили могилу УПА

Вятрович назвал это "очередной провокацией и издевательством над украинскими захоронениями в Польше

Раскопки на территории Тернопольщины в селе Пужники в скором времени начнут поляки. Но накануне этого на могиле воинов УПА в Польше появилась провокативная надпись.

Об этом сообщают украинские общественные деятели и историки. По информации от историка Владимира Бирчака, польская сторона долгое время добивалась разрешения на проведение раскопок на территории Украины, применяя при этом методы давления и шантажа в то время, когда Украина сосредоточена на решении неотложных проблем.

"За несколько дней поляки начнут раскопки в Тернопольской области в с. Пужники, которых они долго добивались. Ну как добивались. Шантажировали и спекулировали в то время, когда Украина занята куда более серьезными делами", — пишет Бирчак.

В то же время, по его словам, польская сторона не выполняет собственных обязательств по восстановлению могил и памятников украинцев в Польше. Вместо этого на горе Монастырь вблизи села Верхрата на восстановленной могиле воинов УПА, погибших в бою с НКВД, установлена мемориальная доска с надписью: "Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и убийства безоружных поляков, украинцев и евреев".

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал это "очередной провокацией и издевательством над украинскими захоронениями в Польше".

"Это ответ на шаги Украины навстречу в вопросе захоронений? Чтобы убедиться, что нет, должны быть действенные шаги польских властей не только по устранению этой провокации, но, наконец, и восстановлению надгробной таблицы в первоначальном виде, которое не происходит слишком долго", — отметил Вятрович.

Богдан Червак, председатель ОУН, также отреагировал на инцидент, указав, что могила УПА в Грушовичах неоднократно подвергалась актам вандализма.

"Не исключаю провокации со стороны московской агентуры, которой проникнуто польское шовинистическое сообщество из так называемых "крессовых организаций"," — предположил Червак.

По его словам, польская сторона должна "убрать провокативную надпись, установить надпись, которую требуют украинцы в соответствии с международным польско-украинским соглашением, и извиниться".

Польская полиция сообщает о расследовании инцидента, но украинские активисты выражают сомнения в эффективности таких расследований, ссылаясь на предыдущие случаи разрушения украинских могил, в том числе в Грушовичах, которые остались без должной реакции со стороны правоохранительных органов Польши.

Ранее "Телеграф" писал, что Польша рассматривает два пути ядерной защиты от России. Речь идет и доступ к французскому "ядерному зонтику", который предложил президент Франции Эммануэль Макрон, и о программе ядерного обмена США.