Госдолг Украины превысил новую отметку: насколько возросли обязательства страны

Как изменился долг Украины в январе 2025 года: новые данные о внутренних и внешних обязательствах.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2025 г. вырос на 87,03 млрд грн и достиг отметки 7,07 трлн грн. В долларовом эквиваленте это составляет 168,99 млрд. долларов США.

Об этом сообщает Министерство финансов. По данным ведомства, за месяц совокупный долг страны увеличился на 2,93 млрд. долларов США.

Основную часть государственных обязательств составляет внешний долг, составивший 5,14 трлн грн (или 122,9 млрд долларов США), что равняется 72,74% общей суммы.

Внутренний долг соответственно составил 1,93 трлн грн (или 46,07 млрд долларов США), что соответствует 27,26% от общего долга.

Государственный долг Украины на конец января составлял 6,78 трлн. грн. (162,08 млрд. долларов США), что составляет 95,91% общей задолженности. Гарантированный государством долг составил 289,08 млрд. грн. (6,91 млрд. долларов США), что соответствует 4,09% от общей суммы.

Таким образом, за первый месяц 2025 долговые обязательства Украины существенно выросли, что связано как с привлечением новых кредитов, так и с колебанием валютных курсов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп предложил Украине забыть о НАТО. В то же время он говорит, что хочет, чтобы она вернула больше своей территории.