"Мы выиграем от этого": Чалый назвал три вещи, которые в интересах Украины на переговорах

В частности, все ключевые вопросы должны быть публичными, хотя Россия и против этого

Украина заинтересована, чтобы в переговорах по мирному соглашению между Москвой и Киевом соблюдалось три условия. Первым из них является присутствие в процессе США и европейских стран.

Об этом заявил Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиацентра, посол Украины в США (2015-2019), на Radio NV.

"В наших интересах три позиции. Первое – чтобы в этих переговорах были США и европейские страны. Кстати, говорю и США тоже. И европейские страны, чтобы мы не оставались один на один с Россией", – сказал дипломат.

Вторым условием Чалый назвал сохранение общего нарратива и оценки нарушения устава ООН Россией как страной-агрессором с соответствующими последствиями.

"И третье – эти переговоры должны быть максимально прозрачными. Мы выигрываем от этого, потому что закрытость переговоров играет нам в минус. Поэтому когда мы не все знаем в Украине – это тоже минус", – отметил он.

По мнению дипломата, должно быть какое-нибудь разъяснение в Украине каждого этапа в том, что можно говорить. Он считает, что все обсуждаемые ключевые вещи, которые будут нуждаться в утверждении украинского народа, должны быть публичными.

Напомним, ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по Украине не могут быть публичными.