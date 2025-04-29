Перемирие на 9 мая вызвано страхами Путина. Чего боятся в Кремле

Путин, вероятно, хочет избежать позора перед своими союзниками

"Перемирие" на дни празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое объявил президент России Владимир Путин, может быть продиктовано страхами Кремля перед Украиной. Вероятно, в Москве таким образом хотят избежать ударов ВСУ.

Такое мнение выразил политолог Александр Леонов. Он подозревает, что в Кремле не уверены в том, что Москва достаточно защищена от дронов на 9 мая.

"Очевидно, раньше украинские дроны прилетали в Москву, попадали даже по Кремлю. Именно поэтому даже такой небольшой спектакль может очень испортить отношение к Путину тех гостей, которые приедут на парад. Если им придется спускаться в убежище, то по репутации Путина будет тоже нанесен удар", — говорит Леонов.

Политолог считает, что главная причина этого перемирия – это попытка избежать ударов со стороны Украины вглубь российской территории.

В это же время, как отмечает Леонов, Украина в ответ заявила, чтобы перемирие началось 1 мая и если Путин на это не согласится "мы свободны относительно соблюдения перемирия с 7 мая".

Напомним, 28 апреля Владимир Путин объявил очередное "перемирие" — в этот раз по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 утра 7 мая до полуночи 11 мая.

Ранее мы писали о том, что Путин боится разозлить Трампа. Союзник Украины указал на немаловажный момент.