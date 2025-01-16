Военные ТЦК в масках. Насколько законно закрывать лицо

Представители терцентров комплектования могут манипулировать законодательством, говорит Ростислав Кравец

На некоторых выложенных в сети видео можно видеть, что представители терцентров комплектования (ТЦК) и соцподдержки во время мероприятий по информированию граждан о мобилизации закрывают лицо масками, балаклавами, шарфами и т.д. Иногда они скрывают нарушение закона, о котором не все знают.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный адвокат Ростислав Кравец. Он объяснил, в чем проблема.

Больше читайте в публикации: "Адвокат дьявола" из TikTok: Ростислав Кравец о "бусификации", обновлении данных и просьбе помочь "откосить", ч. I".

— На самом деле оно (сокрытие лиц. — Ред.) не регламентируется, но я полагаю, что это нарушение. Если человек считает, что он все делает правильно, находясь на службе… Тут же есть и определенные манипулирования. Это представитель ТЦК или это представитель роты охраны ТЦК? – говорит юрист.

По его словам, это принципиально разные вещи.

— В пресс-службе Министерства обороны рассказывали, что в ТЦК нет военных, всего 30 тысяч человек на всю Украину там работают и 90% это гражданские лица. А это тогда кто в военной форме ходит? — спрашивает адвокат.

Он напомнил, что безосновательное ношение военной формы – это административное правонарушение.

— Поэтому, если это представитель ТЦК, то это одна ситуация. Если это представитель роты охраны ТЦК, то на каком основании он находится? На каком основании у него оружие на руках? Это рота, которая должна охранять ТЦК. Что она делает в бусе в центре города или на блокпосту? Вопрос. Но на это никто не обращает внимания. К сожалению, — сетует Ростислав Кравец.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", чьи показания примет суд, если военный ТЦК бьет гражданского.