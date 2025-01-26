Отказываемся от бензина. Расходы на зарядку Nissan Leaf в месяц при пробеге в 1000 км удивляют

На ночном тарифе – это просто копейки.

Украинцы все чаще обращают внимание на электромобили. Даже несмотря на то, что электричество значительно подорожало, электрокар все еще остается чрезвычайно экономным видом транспорта. К примеру, рассмотрим, сколько стоит содержание популярного Nissan Leaf второго поколения.

Для подсчетов воспользуемся специальным калькулятором. Автомобиль имеет аккумулятор емкостью 24 кВтч и максимальный запас хода 210 километров. Зарядка производится от домашней сети мощностью 3.5 кВт.

Для расчета используем дневной и ночной тарифы на электроэнергию. Дневной тариф составляет 4.32 грн за кВтч, ночной — 2.16 грн.

Дневная зарядка предусматривает время зарядки 4 часа 6 минут и 62,21 грн. Полный цикл зарядки требует почти 63 гривны.

Ночная зарядка также занимает 4 часа 6 минут, но стоит гораздо дешевле – 31,1 грн. Это практически вдвое меньше дневного тарифа.

Для преодоления 1000 км владельцу Nissan Leaf понадобится около 5 полных зарядок. При ночном тарифе месячные расходы на электроэнергию составят примерно 155,50 грн, при дневном — вдвое дороже.

Также ранее "Телеграф" писал, сколько в месяц нужно на заправку Lanos и бюджетного электрокара. Разница вас поразит.