Эра биоэтанола началась: как изменится цена топлива с 1 мая

Добавление биоэтанола пока не будут касаться бензина с октановым числом 98 и выше

Биоэтанол будут заправлять в авто с 1 мая. Речь идет за все АЗС, где обязаны смешивать бензин со спиртом.

"Телеграф" рассказывает, что известно о биоэтаноле, какие преимущества и риски. А также, сколько будет стоить и безопасно ли для двигателя.

Обратите внимание! Что это будет означать для водителей и насколько такое топливо безопасно для автомобиля, рассказал "Телеграфу" аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн.

Что изменится с 1 мая 2025 года

С этого дня вступит в силу норма об обязательном содержании не менее 5% биоэтанола (при абсолютной погрешности определения ± 1 процент) в бензине. Это касается всех объемов бензинов автомобильных, отпускаемых из мест оптовой торговли горючим, мест розничной торговли горючим, кроме бензинов с октановым числом 98 и выше и бензинов, поставляемых для нужд Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственного материального резерва, и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Биоэтанол — что это такое и зачем нужен

Это обезвоженный этиловый спирт, полученный из биомассы. Он имеет высокий октановый показатель (около 106). Биоэтанол добавляется в бензин с целью повышения эффективности сгорания и уменьшения количества токсичных веществ в составе горючего. Именно его наличие позволяет снизить долю опасных ароматических углеводородов, в частности бензола.

В Украине новые правила добавления биоэтанола пока не будут касаться бензина с октановым числом 98 и выше, а также топлива для Сил Обороны.

Преимущества биоэтанола

Улучшенное сгорание горючего.

Меньше вредных выбросов.

Эффект охлаждения двигателя благодаря высокой теплоте испарения.

Снижение риска детонации.

Риски биоэтанола

Хорошо растворяет отложения в старых топливных системах, что может привести к засорению фильтров.

Может вредить резиновым уплотнениям в подержанных авто.

Плохо запускается в мороз, если содержание спирта высокое (более 20%).

Увеличивает расход топлива на 3-5% по сравнению с чистым бензином.

Как реагирует двигатель на биоэтанол

Топливо с этанолом, например А-95-Е5 или А-95-Е10, не вредит современным бензиновым двигателям при условии, что содержание спирта не превышает 10% . Владельцам таких автомобилей не придется вносить изменения в конструкцию или проходить дополнительное ТО.

Изменятся ли цены на биоэтанол

Но благодаря снижению стоимости нефти на мировом рынке, в розницу цены либо останутся на нынешнем уровне, либо даже снизятся на 3–5 гривен за литр. Об этом рассказал аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко в комментарии Днепр Оперативный.

Какие цены на топливо в апреле

По состоянию на 29 апреля 2025 средние цены на топливо в Украине выглядят так:

Премиальный бензин А-95 — 58,63 гривны за литр.

Обычный бензин А-95 – 54,81 гривны за литр.

Бензин А-92 — 52,59 гривны за литр.

Дизель — 53,54 гривны за литр.

Автогаз — 35,32 гривны за литр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не так с законом о биоэтаноле.