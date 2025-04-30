Весны не будет? Синоптик удивил прогнозом погоды на май

Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет "сухой"

Погода в апреле удивила украинцев температурными качелями, но и в мае подобная ситуация продолжится. В начале месяца не стоит ждать настоящего весеннего тепла.

Об этом народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал "Телеграфу" в материале: "Пережили аномальную зиму, но весна разочарует: народный синоптик дал прогноз на март, апрель и май".

По его словам, в первую декаду будут наблюдаться умеренные температуры, и только к концу этой десятидневки потеплеет. Ожидаются и осадки.

Во второй декаде ожидается уже более теплая погода и температура воздуха будет намного комфортнее. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет "сухой". Однако иногда будут кратковременные дожди.

А третья декада мая, по словам Деркача, снова разочарует украинцев. Температура воздуха может снизиться и будет достаточно влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды.

В конце мая снова вернется тепло. При этом, назвать его летним нельзя будет, хотя и будет достаточно тепло.

Прогноз Укргидрометцентра

Синоптики сообщают, что в первые дни мая в Украине ожидаются осадки в виде дождей. Температура в некоторых дни в ночное время может быть на уровне всего +4-6 градусов.

Днем в среднем ожидается до +20.. +23 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украину накроет необычайно холодная погода в мае этого года.