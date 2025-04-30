Молитесь за свою рассаду: когда Украина застанет заморозки в мае

Специалист предупредил о заморозках

1 и 2 мая погода в Украине будет оставаться спокойной и стабильной. По прогнозам синоптиков, существенных осадков в эти дни не ожидается — подавляющая часть территории будет находиться под влиянием антициклона.

Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, в западных и северо-восточных регионах местами возможны кратковременные и незначительные дожди, но они не будут оказывать существенного влияния на общий характер погоды.

Ночная температура воздуха в чертвер и пятницу будет колебаться в пределах от 5 до 12 градусов с отметкой "плюс", однако на севере и западе Украины в ночь на 2 мая возможны заморозки — как на поверхности почвы, так и местами в воздухе. Специалист предупредил, что столбики термометров в некоторых районах могут опуститься до 0…–3 градусов, что следует учесть аграриям и владельцам приусадебных участков.

Днем воздух будет прогреваться до +12…+18 градусов, а в южной части страны и на Закарпатье будет еще теплее — до 19-24 градусов выше нуля.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сохраняется переменная облачность и по-летнему теплая погода, которая, по прогнозам синоптиков, будет держаться до 2 мая. В то же время, метеорологи предостерегают: в эти дни ожидаются порывы ветра — свежего к сильному, которые ежедневно будут менять свою интенсивность.