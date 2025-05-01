День Иеремия 2025: что нельзя делать, чтобы не стать бедным
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В народе праздник называли День Иеремия
В четверг, 1 мая, по новому стилю, верующие чествуют святого пророка Иеремии. Также в этот день отмечают День труда, не имеющий ничего общего с советским "Мир! Труд! Май!"
Иеремия жил за 600 лет до нашей эры возле Иерусалима. Бог избрал Иеремия пророком, и он предсказал рабство иудеев у царя Вавилонского. Мужчина призвал их прекратить идолопоклонство и обратиться к христианской вере. Однако евреи не послушали Иеремия, сбежали в Египет и увезли его с собой.
Впоследствии произошло так, как предсказывал Иеремия: вавилонцы захватили Иерусалим и взяли евреев в рабство. За пророчество мужчину пытали, унижали и впоследствии убили.
Традиции и приметы 1 мая
В народе 1 мая был День Иеремия или же Яремин день. Считалось, что в этот день природа просыпается от зимы и окончательно наступает весна: цветут деревья, травы, кусты. Молодежь водила хороводы и пела песни.
- Теплая погода в этот день — будут хорошая жатва.
- Увидели много насекомых — будет хорошая погода и большой урожай фруктов.
- Падает дождь – лето будет холодным.
- Дует сильный ветер – ожидайте грады и молнии в ближайшее время.
Что нельзя делать 1 мая
- Не стоит тяжело работать, особенно на земле, потому что урожая не будет.
- Нельзя отказывать, когда кому-нибудь нужна помощь. Это может привести к бедности.
- Запрещено сплетничать, делать подлость, обсуждать кого-то.
Именины 1 мая
День Ангела в этот день отмечают Игнатий, Макарий, Тамара.
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