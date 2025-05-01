Заслуга не только Зеленского? В Politico сообщили, кому удалось изменить мнение Трампа о Путине

Париж и Лондон наблюдают, сможет ли президент США сохранить свою жесткую риторику

Риторика президента США Дональда Трампа касательно российского правителя Владимира Путина существенно изменилась в последнее время. Однако здесь заслуга не только президента Украины Владимира Зеленского, утверждают журналисты: Трамп сменил риторику после нескольких месяцев непубличных усилий со стороны французского президента Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников. Макрон и Стармер скоординированно "атаковали" Трампа, чтобы убедить его, во-первых, прекратить давить на Зеленского, а во-вторых, направить злобу Трампа на Путина, используя в качестве аргумента тот факт, что хозяин Кремля фактически выставляет Трампа дураком.

"Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно сжать кулаки от удовольствия – их усилия в течение последних трех месяцев, похоже, начали приносить плоды", – отмечает издание.

Ключевую роль в переговорах с администрацией США с британской стороны сыграли советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Хили, министр иностранных дел Дэвид Лемми и посол США в Британии Марк Бернетт. В частности, по данным газеты, Лемми 13 раз с начала года говорил с государственным секретарем США Марко Рубио, а у Стармера было более 10 разговоров с Трампом. А президенту Зеленскому, со своей стороны, удалось повлиять на ход мыслей Трампа во время встречи в Риме.

"Зеленскому однозначно удалось повлиять на ход мнений Трампа в Риме. Мы отмечали, что Путин проявляет неуважение, постоянно нарушая перемирие, которое сам же и провозгласил… Трамп чувствительно реагирует на человеческие жертвы – это его действительно беспокоит", – сказал британский дипломат.

"На данный момент Трамп понял, что Путину нельзя доверять. Это то, что президент постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия", — подтвердил журналистам французский чиновник.

Впрочем, отмечает издание, позиция Трампа все еще не прошла проверку временем. Париж и Лондон наблюдают, сможет ли президент США сохранить свою жесткую риторику на фоне нетерпения как можно быстрее одержать "победу", заключив "мирное соглашение".

"У Трампа была слепая зона по отношению к Путину, который игнорировал запросы США… Но его недавние заявления в соцсетях намекают на то, что он начал чувствовать, что Путин его использует", – прокомментировал этот момент старший научный сотрудник американского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Путин боится разозлить Трампа из-за чего играет со всеми этими кратковременными "перемириями", которых придерживаться все равно не будет. Тем временем Рубио выдвинул требование к Украине и России представить конкретные предложения по прекращению войны. В противном случае Соединенные Штаты угрожают отказаться от посреднической роли в мирных переговорах.

Напомним, что после массированного удара россиян по Киеву Трамп очень негативно отозвался о действиях России, призвав Путина срочно остановить обстрелы Украины. А после той самой встречи в Риме Трамп внезапно написал сообщение, в котором усомнился в том, что Владимир Путин хочет достичь мира. Впрочем, недавно он снова заговорил о "миролюбивом Путине".