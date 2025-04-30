Еврокомиссия прекратит важное соглашение с Украиной: как и кому это повредит больше всего

Украина может ожидать экономический шок, но это еще не все

Европейская комиссия решила не продлевать режим автономных торговых мероприятий (АТЗ) для Украины (так называемый "торговый безвиз"), действующий до 5 июня. Это решение, как считают аграрии, может оказать существенное влияние на украинский экспорт и национальный рынок товаров. В частности под ударом могут оказаться производители.

В противовес этому в ЕС планируют ввести новую схему и обеспечить плавный переход к ней. В частности, Еврокомиссия рассматривает вариант, по которому все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС. Об этом на брифинге 30 апреля в Брюсселе сообщил спикер Еврокомиссии Олоф Гилл.

В то же время Гилл добавил, что речь не идет о полной отмене автономных торговых мер, снимающих большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз. Однако все детали торговли между Украиной и ЕС по новой схеме будут зафиксированы в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле (ГВССТ).

Однако спикер Еврокомиссии "не может сказать, когда этот процесс начнется".

Какую же угрозу прекращения "торгового безвиза" может иметь

Аграрии из "Украинского клуба аграрного бизнеса" в комментарии RFI сообщили, что не исключен экономический шок. Ведь речь идет о "потере валютной выручки" до 3,3 млрд евро до конца 2025 года. Что повлияет на ВВП и его потери могут составить 2,5%, "сокращение налоговых поступлений — до 4,15%".

Украинские производители и экспортеры столкнутся с новыми вызовами.В частности, им может понадобиться искать новые рынок сбыта в товаре, но диверсифицировать экспорт будет довольно сложно, ведь из-за продолжения войны и высоких рисков украинские порты "могут работать только с насыпными продуктами". А то, что упаковано и готово к употреблению, идет "Путями солидарности". Как следствие, логистика становится дороже и оказывает существенное влияние на "конкурентоспособность украинской продукции".

"Пути солидарности", по которым в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) включили украинские логистические пути

"Если мы не сможем компенсировать потерю европейского рынка с помощью экспорта в другие страны, то эти продукты, возможно, даже не будут производиться, что скажется на украинском ВВП. Кроме потенциально возможных 2,5% потерь ВВП к концу 2025 года, это исключит прогноз Национального банка Украины о восстановлении ВВП на уровне 3,6%. Это то, что мы сделаем. А поскольку ВСУ полностью финансируется из государственного бюджета, это также повлияет на наши оборонные возможности", — говорит председатель комитета по евроинтеграции УКАБ Александра Авраменко.

Она убеждена, что не все аграрии готовы к аннулированию льготных условий. И, исходя из новых условий, сельхозпроизводители, прежде чем оценивать объемы производства для экспорта, будут принимать во внимание уровень производства внутри страны.

"Если наши производители не будут готовы и они будут в дальнейшем производить продукцию, которая не сможет быть экспортирована в Евросоюз, то она, соответственно, останется на внутреннем рынке. Если они не найдут быстрый вариант экспортировать в третьи страны, это проблематично, учитывая, что у нас более сложная логистика, чем была до войны. (…) Это, безусловно, выгодно для потребителей, но с точки зрения экономики и с точки зрения производителя – это очень большая проблема", – объяснила Авраменко.

По мнению эксперта, важно, чтобы новые условия торговли с ЕС не были хуже предыдущих, ведь это оказывает непосредственное влияние на экономику Украины.

Что такое "торговый безвиз" простыми словами

"Торговый безвиз" между Украиной и Европейским Союзом — ряд временных мер, направленных на полную либерализацию торговли. Эти меры ввели еще в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Они предусматривают отмену всех импортных пошлин, квот и торговых ограничений на экспортируемые в ЕС украинские товары. Официально эти мероприятия известны как "автономные торговые мероприятия" (АТЗ).

Напомним, директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур объяснил "Телеграфу", как введение новых стандартов необходимых, чтобы Украина могла продолжать работать на европейском рынке, повлияет на цену молока в Украине.