Первый McDonald’s откроют в Ирпене: где будет новый ресторан

В скором времени в городе появится долгожданный McDonald’s: уникальное заведение обещает комфортный сервис, удобное расположение и современные опции обслуживания

В Ирпене в ближайшее время появится первый ресторан McDonald’s. Новое заведение планируют открыть возле железнодорожного вокзала.

Как сообщили в Ирпенской городской раде, заведение разместится по адресу ул. Центральная, 4-Б. Это должно обеспечить удобство для пассажиров и жителей города.

Новый ресторан McDonald’s в Ирпене будет иметь площадь около 550 квадратных метров, а также будет оснащен просторной террасой. Там посетители смогут полакомиться любимыми блюдами на открытом воздухе. Кроме того, предусмотрены современные линии "МакДрайва" с дополнительными паркоместами, что облегчит процесс заказа и еды, не выходя из авто.

Точная дата открытия

Пока точную дату открытия McDonald’s в Ирпене не сообщали. Однако горожане уже с нетерпением ждут возможности посетить любимое заведение быстрого питания без необходимости ехать в соседние города, такие как Буча.

Также открытие нового McDonald’s будет положительно влиять на локальную экономику. Здесь планируется создать около 100 рабочих мест. Это поможет снизить уровень безработицы в городе и поддержать развитие местной инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что завтраки McDonald’s возвращаются в Киев и область. Восстановление меню усложняло ряд проблем, в том числе регулярные отключения света.