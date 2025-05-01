Трампу верить нельзя? Информация о новых поставках оружия в Украину может оказаться неправдой

Решения о поставках оружия пока остаются на уровне инициатив

Планы США по возможным новым поставкам вооружения вызывают пристальное внимание не только в Украине, но и в международном сообществе. Несмотря на заявления, окончательных решений пока нет, а значит, делать однозначные выводы пока рано.

Об этом "Телеграфу" рассказал юрист-международник, исполнительный директор Украинской ассоциации права Роман Еделев. По его словам, политические решения в США, особенно накануне выборов, могут меняться неоднократно и даже кардинально. Поэтому любые заявления или инициативы следует рассматривать осторожно до тех пор, пока они не получили фактического воплощения.

"Если такие поставки оружия действительно состоятся, то это будет сигналом не только в контексте российско-украинской войны, но и в более широком контексте дальнейшего позиционирования США", — сказал Еделев.

Он добавил, что следует учитывать, как часто администрация США может менять свои подходы, поэтому осторожность в оценках сейчас оправдана. Решения пока остаются на уровне инициатив, поэтому окончательные выводы возможны только после практического воплощения.

Напомним, что 9 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре действующих правил экспорта американского оружия и военной техники. Администрация Белого дома считает, что нынешняя система разрешений и процедур продаж слишком сложна и требует упрощения, чтобы облегчить поставки американского вооружения за границу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военная помощь США Украине может остановиться после завершения поставок, одобренных еще при президентстве Джо Байдена. Пока ни в Белом доме, ни в Конгрессе фактически не ведутся активные обсуждения нового пакета вооружения для Украины.