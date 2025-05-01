Появилось видео покушения на Стерненко и задержания нападавшей

Это нападение на него далеко не первое

В сети распространяется видео нападения на Сергея Стерненко, известного украинского волонтера, блогера и активиста, который освещает тему войны России против Украины и собирает донаты для ВСУ.

В результате покушения, произошедшего в четверг, 1 мая, он получил ранение. На кадрах виден момент выстрела и задержания нападавшей.

Уличная камера сняла как женщина поджидала Сергея Стерненко у крыльца здания, где он в тот момент находился. Затем активист вышел в сопровождении двух мужчин и направился к автомобилю.

Женщина начала стрелять – в этот момент ее скрутил один из мужчин, а второй повез пострадавшего в больницу.

Напомним, Стерненко уже сообщил в соцсетях, что его прооперировали — пуля, которую выпустила нападающая, прошла навылет и не затронула жизненно важные органы.

"Нападающая задержана. Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они — я бы ничего уже не мог писать", — написал он.

В СБУ подтвердили, что предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера.

Из этого следует, что мужчины, сопровождавшие Стерненко, – сотрудники спецслужбы.

Ранее "Телеграф" рассказал историю всех нападений на известного украинского активиста Сергея Стерненко. Их произошло немало.