Не будьте как Уолтц: как безопасно использовать Signal

Что включить в Signal, чтобы ваши сообщения не перехватили

Из-за недавнего скандала с утечкой секретной информации в мессенджере Signal о планах США по войне в Йемене многие люди задумались о безопасности своего общения.

Для защиты своих данных важно правильно настроить приложение и соблюдать простые правила безопасности. "Телеграф" расскажет, как обезопасить свой Signal, чтобы личная информация не попала в чужие руки.

В первую очередь следует установить PIN-код и активировать функцию блокировки регистрации. Это предотвращает попытки перерегистрации аккаунта на другом устройстве без вашего сведения. Также важно включить автоуничтожение сообщений – в Signal можно выставить таймер на удаление через 1 минуту, 1 час или несколько дней.

Еще один шаг – проверка списка подключенных устройств. В разделе настроек можно увидеть, какие устройства имеют доступ к аккаунту. Если видите что-нибудь подозрительное — немедленно отсоедините. Рекомендуется использовать псевдоним вместо подлинного имени и скрыть номер телефона, если такая функция доступна.

Чтобы защитить себя во время вызова, включите переадресацию через серверы Signal. Это поможет скрыть ваш IP-адрес. В то же время следует соблюдать осторожность с сообщениями от незнакомцев — не открывайте ссылки и файлы с подозрительным содержанием.

Кроме того, эксперты рекомендуют использовать актуальную версию Signal и регулярно обновлять операционную систему. Это минимизирует риски из-за известных уязвимостей. Также полезно верифицировать контакты – для этого нужно сравнить специальный код безопасности с другим лицом.

Signal не требует сложных настроек, но соблюдение базовых мер позволяет существенно снизить риск утечки данных. Используйте его с умом – и ваши сообщения останутся только между вами и адресатом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что команда Уолтца регулярно обсуждала секретную информацию в Signal. Речь шла и об Украине.