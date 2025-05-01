В Україну відправили списані F-16 з "кладовища літаків": як їх можуть використати

Літаки помітили біля кордону з Україною

У соціальних мережах з'явилися фотографії завантаження винищувачів F-16 Viper у захисних чохлах на український літак Ан-124 "Руслан" у місті Тусон, штат Арізона. Літаки призначені для відправки до України через Польщу.

Транспортні засоби американської компанії HAULPRO доставили винищувачі F-16 до українського "Руслана" та завантажили їх через носову і кормову рампи. Про це повідомляється на каналі Military Journal.

Чотири літаки, найімовірніше, привезли з авіабази Девіс-Монтан – відомого "кладовища літаків" американських ВПС. На цій базі США зберігають списану авіатехніку від часів Другої світової війни до сьогодення.

Точний стан переданих F-16 наразі невідомий. Фахівці припускають, що їх можуть використати або для запчастин до вже наявних в Україні винищувачів, або як фальшиві цілі для відволікання російських атак на українські аеродроми.

За даними відкритих систем відстеження польотів, "Руслан" прямував з Тусона через місто Портсмут у штаті Нью-Гемпшир до польського аеропорту Жешув. Він є важливим логістичним центром військової допомоги, який розташований лише за 80 кілометрів від українського кордону.

Судячи з характерних антен на літаках, йдеться про модифікацію F-16 ADF. Подібні зразки вже раніше помічали в Україні як хибні цілі для дезорієнтації противника.

Авіабаза Девіс-Монтан, звідки, ймовірно, походять ці літаки, має унікальні природні умови для зберігання авіатехніки: низьку вологість (менше 20%), мінімальну кількість опадів (до 28 см на рік), твердий лужний ґрунт та значну висоту над рівнем моря (780 м). Ці фактори сприяють природній консервації літаків для можливого подальшого використання.

Як виглядає «кладовище» авіабази Девіс-Монтан поблизу Тусона

Американська компанія HAULPRO, яка здійснювала транспортування винищувачів, опублікувала фотографії процесу завантаження. На знімках видно, як F-16 перевозять на спеціальних автомобілях, а потім завантажують до транспортного літака.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Трамп розповів про винищувач шостого покоління США. F-47 літатиме разом із роєм дронів, чого не може робити жоден інший літак