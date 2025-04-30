Почему Украине не стоит повторять производство "Шахедов"

Эксперт говорит, что у оружия очень примитивная конструкция

"Шахеды", которые обстреливают мирные города, не стоит создавать в Украине. Они примитивны и не маневренны, а их изготовление нецелесообразно.

Такое мнение высказал известный авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии "Телеграфа". Он озвучил свою позицию относительно разработки украинских аналогов иранских беспилотников "шахед".

"В чем их преимущество? Что в них есть уникального или фантастического?", — спрашивает Криволап.

Кстати, из чего на самом деле сделан "Шахед" и чем могут ответить ВСУ — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

По словам эксперта, это обычная схема летающего крыла. Эксперт подчеркнул, что он просто летает.

А два киля, которые дают ему вертикальную стабильность, они такие, на мой взгляд, немного бестолковые. Этот дрон не маневрирует. Вот он встал и тупо летает. Очень примитивная конструкция", — комментирует эксперт.

Стоит отметить, что Россия постоянно модернизирует "Шахеды", чтобы использовать их для ударов по Украине. Они становятся опаснее с каждым месяцем. Изменилась и тактика запуска, ведь Россия начала запускать беспилотники днем. "Телеграф" расспросил у авиаэксперта, в чем причина.

Ранее "Телеграф" также писал, что 28 апреля "шахеды" массово атаковали Черкассы.