Это городок с самым интересным в Украине названием и удивительной историей: почему вам стоит его посетить

"Телеграф" раскрывает тайны происхождения названия и рассказывает об удивительном наследии этого исторического городка

Са́танов — это исторический городок на Подолье с многовековой историей, сохранивший в себе многочисленные легенды, достопримечательности и уникальную атмосферу. Его название вызывает много дискуссий среди историков и лингвистов, а сам поселок прошел через разные этапы развития — от поселения времен Речи Посполитой до современного курортного центра.

Сатанов расположен в Хмельницкой области Украины, на берегу реки Збруч, недалеко от природного парка "Подольские Товтры". Расстояние от Сатанова до областного центра – города Хмельницкого – составляет около 77 км автодорогами, а до ближайшей железнодорожной станции Закупное – 20 км.

Первое письменное упоминание о Сатанове датируется 1404 годом в грамоте польского короля Владислава II Ягайло. Тогда Сатанов был селом, которое в XV веке получило статус городка. В начале XVI века он являлся пограничным поселением между польско-литовскими и турецко-татарскими владениями, что приводило к частым нападениям и разрушениям.

Происхождение названия Сатанова

Историки и языковеды до сих пор не пришли к согласию о происхождении названия Сатанов (ударение на первом слоге). Существует несколько интересных, а иногда и необычных версий:

Первая связана с латинским изречением "Sat an non", что означает "остановимся или пойдем дальше". По легенде, римский легион времен императора Траяна, проходя вдоль Днестра, остановился на высоком берегу реки Збруч. Командир обратился к воинам с вопросом "Sat an non?", и те ответили "Sat!", от чего якобы возникло название. Подтверждением этой версии являются остатки Траянового вала и найденные вблизи древнеримские монеты.

Другая версия связана с готским словом sough (шелест, журчание), что могло трансформироваться в "сатан" из-за особенностей местной реки. Также предполагают происхождение от древнего шведского "satt" — "сидеть", что означало расположение военного лагеря, что подтверждается археологическими находками.

Наиболее популярная сегодня — "мистическая" версия, которая связывает название с образом сатаны, символизировавшим языческие верования, хранившиеся в регионе до XVI–XVII веков. Церковь ассоциировала язычество с сатаной, что могло повлиять на топоним. Существует также версия, что татары называли эти земли "проклятым местом шайтана" из-за частых набегов, но название появилось раньше.

Кладбище Свято-Троицкого монастыря

Немного из истории Сатанова

Во время освободительной войны Богдана Хмельницкого Сатанов испытал значительные разрушения; легенды рассказывают о героическом сопротивлении женщины с семью сыновьями, погибшими в обороне городка. После этого территория оказалась под властью турок, но вскоре вернулась в Речь Посполитую.

В XVIII веке Сатанов переходил в собственность семей Сенявских, Чарторыйских и Потоцких, здесь строили укрепления, проводили ярмарки, а население было многонациональным: украинцы, поляки, армяне, евреи, греки.

С конца XIX века Сатанов вошел в Российскую империю, что способствовало его развитию: появились школы, больница, предприятия, население достигало около 5 тысяч. Перед Первой мировой войной здесь регулярно проходили ярмарки.

Во время Первой мировой войны городок был в зоне боевых действий, в 1917 году здесь размещался штаб будущего гетмана Павла Скоропадского. В 1920-х власть менялась, пока не установились большевики. В советский период оно получило новую инфраструктуру, но пережило Голодомор и потери во время Второй мировой войны, в том числе почти полное уничтожение еврейской общины.

Как Сатанов стал курортом

В 1970-80-х годах в Сатанове открыли месторождение минеральных вод, что способствовало созданию санаториев и превращению городка в курорт республиканского значения. Он стал курортом в 1985 году, когда ему официально придали статус бальнеологического курорта республиканского значения.

Сейчас Сатанов известен как исторический населенный пункт с богатым наследием и современной рекреационной инфраструктурой.

Достопримечательности Сатанова

Сатановский замок – пятиконечная крепость XV–XVI веков с башнями и стенами, занимавшая около 1,5 га. Сохранились восточная башня и остатки двух других. Замок связан с легендами о подземном ходе к селу Калагаровка. В настоящее время находится в состоянии развалин, ведутся работы по реставрации.

Сатановская синагога — один из лучших образцов оборонительных синагог в стиле ренессанса, построенная в XVI–XVII веках. После упадка в XX веке была восстановлена в 2015 году благодаря еврейской общине и стала туристической достопримечательностью.

Синагога

Еврейское кладбище — большое кладбище с надгробиями XVI–XX веков, являющееся своеобразной "каменной летописью" еврейской общины. Расположенный на высокой горе за рекой, сохранились фрагменты ограды.

Городские ворота

Городские ворота — часть оборонных стен XV–XVI веков, соединявших Сатанов с замком и защищавших южный въезд.

Как видим, Сатанов – это особый городок, объединяющий богатую историю, легенды, культурное наследие и природные ресурсы. Он привлекает туристов и исследователей, стремящихся ощутить дух прошлых эпох и воспользоваться целебными свойствами местных минеральных вод.

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