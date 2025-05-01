Называла Путина "героем", а майдановцев — "рагулями": где сейчас скандальная ведущая Егорова

После 2014 года ведущая стала распространять антиукраинские идеи

Снежана Егорова долгое время была успешной и популярной ведущей в Украине. Однако впоследствии она начала оскорблять участников Евромайдана и распространять откровенно пророссийские месседжи. Это поставило крест на ее карьере телеведущей.

"Телеграф" напомнит, какой была карьера Егорова в Украине, куда она исчезла и чем занимается сейчас.

Что известно о Снежане Егоровой

Егорова родилась в 1972 году в Новой Каховке Херсонской области. Училась в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. После окончания вуза работала актрисой Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Егорова начала телевизионную карьеру в 1994 году с хит-парада "Небоскреб" на канале ICTV. Там она работал до 1999 года. Некоторое время Снежана вела утренние программы "Сніданок" и шоу "Медовий місяць" на "1+1".

Егорова работала в разных телепрограммах, фото из сети

Среди программ, где Егорова была ведущей, есть дейтинг-шоу "Герої&Коханці" на Новом канале, проект "Ми все про вас знаєм" на "Интере", шоу "Народна зірка" на "Украине". Участвовала в телепрограммах "Нас поміняли тілами" и "Танці з зірками".

Егорова была популярной ведущей в Украине, фото из сети

Егорова также играла в кино, в частности в картинах "Алфавит", "Бездельники", "Завтра будет завтра", "Подруга особого назначения", "Список желаний".

Скандалы с участием Егоровой

Егорова запомнилась тем, что участвовала в предвыборной агитации кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Это было в 2004 году. К тому же она оскорбляла участников Евромайдана во время интервью Youtube-канала ПРЯМО_TALK, называя их "рагулями" и "селюками" и цинично заявляла, что их жизни не имеют ценности.

"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда. Селюки, которые говорят суржиком. И готовы свою жизнь положить… Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", — говорила она.

Егорова начала распространять российскую пропаганду, фото из сети

Также Егорова рассказывала, что якобы женщины на Майдане оказывали интимные услуги митингующим. Доказательств таких утверждений она не давала: "По поводу Майдана хочу также сказать о социальных стандартах… — сколько там, в этих палатках протестующих, было сделано абортов женщинам низкой социальной ответственности, которые благополучно обслуживали сексуальными ласками протестующих, никчемных и маргинализованных мужчин".

На пророссийском канале "Наш" Егорова заявляла, что "русский язык – это достояние украинского народа и это нужно признать как факт". В январе 2022 года Егорова публично поддержала кремлевского диктатора Владимира Путина.

Егорова поддержала Путина, скриншот с ее страницы

"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите, как акт экзорцизма! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом!", — написала Егорова.

В преддверии полномасштабного вторжения России ведущая назвала Путина "героем нашего времени". В этот момент диктатор официально признал "независимость" псевдоформирований "ДНР" и "ЛНР".

Де Снежана Егорова сейчас

В 2022 году Егорова обратилась в украинское консульство в Анталии о продлении загранпаспортов. Ей отказали из-за поддержки войны России против Украины. Тогда Егорова отметила, что не поддерживает вторжение страны-оккупанта в Украину. Однако ей не поверили.

Детям Егоровой не продлили загранпаспорта, кадр с видео

Сейчас ведущая, вероятно, продолжает жить в Турции вместе с детьми. Ее страница в инстаграме недоступна для украинцев. Там она продолжает публиковать антиукраинские месседжи. Также Егорова распространяет российскую пропаганду на своем Youtube канале. Она принимает донаты и в кровавых русских рублях.

Егорова продолжает распространять российскую пропаганду, скриншот с видео

Егорова просит донать в рублях, скриншот с видео

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