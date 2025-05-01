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Называла Путина "героем", а майдановцев — "рагулями": где сейчас скандальная ведущая Егорова

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас скандальная ведущая Снежана Егорова
Где сейчас скандальная ведущая Снежана Егорова. Фото Коллаж "Телеграфа"

После 2014 года ведущая стала распространять антиукраинские идеи

Снежана Егорова долгое время была успешной и популярной ведущей в Украине. Однако впоследствии она начала оскорблять участников Евромайдана и распространять откровенно пророссийские месседжи. Это поставило крест на ее карьере телеведущей.

"Телеграф" напомнит, какой была карьера Егорова в Украине, куда она исчезла и чем занимается сейчас.

Что известно о Снежане Егоровой

Егорова родилась в 1972 году в Новой Каховке Херсонской области. Училась в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. После окончания вуза работала актрисой Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Егорова начала телевизионную карьеру в 1994 году с хит-парада "Небоскреб" на канале ICTV. Там она работал до 1999 года. Некоторое время Снежана вела утренние программы "Сніданок" и шоу "Медовий місяць" на "1+1".

Снежана Егоровая карьера
Егорова работала в разных телепрограммах, фото из сети

Среди программ, где Егорова была ведущей, есть дейтинг-шоу "Герої&Коханці" на Новом канале, проект "Ми все про вас знаєм" на "Интере", шоу "Народна зірка" на "Украине". Участвовала в телепрограммах "Нас поміняли тілами" и "Танці з зірками".

Снежана Егоровая карьера
Егорова была популярной ведущей в Украине, фото из сети

Егорова также играла в кино, в частности в картинах "Алфавит", "Бездельники", "Завтра будет завтра", "Подруга особого назначения", "Список желаний".

Скандалы с участием Егоровой

Егорова запомнилась тем, что участвовала в предвыборной агитации кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Это было в 2004 году. К тому же она оскорбляла участников Евромайдана во время интервью Youtube-канала ПРЯМО_TALK, называя их "рагулями" и "селюками" и цинично заявляла, что их жизни не имеют ценности.

"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда. Селюки, которые говорят суржиком. И готовы свою жизнь положить… Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", — говорила она.

Егорова антиукраинские заявления
Егорова начала распространять российскую пропаганду, фото из сети

Также Егорова рассказывала, что якобы женщины на Майдане оказывали интимные услуги митингующим. Доказательств таких утверждений она не давала: "По поводу Майдана хочу также сказать о социальных стандартах… — сколько там, в этих палатках протестующих, было сделано абортов женщинам низкой социальной ответственности, которые благополучно обслуживали сексуальными ласками протестующих, никчемных и маргинализованных мужчин".

На пророссийском канале "Наш" Егорова заявляла, что "русский язык – это достояние украинского народа и это нужно признать как факт". В январе 2022 года Егорова публично поддержала кремлевского диктатора Владимира Путина.

Егорова поддержала Путина
Егорова поддержала Путина, скриншот с ее страницы

"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите, как акт экзорцизма! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом!", — написала Егорова.

В преддверии полномасштабного вторжения России ведущая назвала Путина "героем нашего времени". В этот момент диктатор официально признал "независимость" псевдоформирований "ДНР" и "ЛНР".

Де Снежана Егорова сейчас

В 2022 году Егорова обратилась в украинское консульство в Анталии о продлении загранпаспортов. Ей отказали из-за поддержки войны России против Украины. Тогда Егорова отметила, что не поддерживает вторжение страны-оккупанта в Украину. Однако ей не поверили.

Где сейчас Снежана Егорова
Детям Егоровой не продлили загранпаспорта, кадр с видео

Сейчас ведущая, вероятно, продолжает жить в Турции вместе с детьми. Ее страница в инстаграме недоступна для украинцев. Там она продолжает публиковать антиукраинские месседжи. Также Егорова распространяет российскую пропаганду на своем Youtube канале. Она принимает донаты и в кровавых русских рублях.

Чем сейчас занимается Снежана Егорова
Егорова продолжает распространять российскую пропаганду, скриншот с видео
Где сейчас Снежана Егорова
Егорова просит донать в рублях, скриншот с видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез скандальный "пастор" Владимир Мунтян. Ради "исцеления" им люди продавали квартиры и машины.

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#Скандалы #Снежана Егорова #Ведуча