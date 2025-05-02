Пошел по стопам Трампа? Лучшие мемы о нападении на Стерненко

Волонтер получил пулевое ранение во время покушения

Покушение на жизнь известного украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко всколыхнуло сеть. Украинцы уже создали немало остроумных мемов, в которых не обошли стороной предыдущее нападения и работу украинских спецслужб.

"Телеграф" собрал самые лучшие мемы. Заметим, что Стерненко получил пулевое ранение, его прооперировали и в настоящее время жизни волонтера ничего не угрожает.

Наибольшее количество мемов создавали на тему того, что это не первое нападение на Стерненко. Более того, в мае 2018 года он нанес смертельное ранение нападающему, от чего тот погиб. Именно поэтому люди и шутили, так как кто-то из нападающих в тюрьме, а кто-то — "на том свете".

В день нападения многих людей возмутил тот факт, что Служба безопасности Украины (СБУ) и другие соответствующие структуры якобы не своевременно предотвратили нападение. Однако в сети уже нашли ответы на это, отметив и количество успешных ликвидаций генералов в России. Была в мемах и отсылка к нападению на президента США Дональда Трампа.

Также шутили и по поводу самой нападающей, которая оказалась женщиной в розовой кофточке. Кто сравнил ее с экс-депутаткой Надеждой Савченко и не забыли добавить на изображение экс-президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, украинцы отметили, что в день нападения на Стерненко, 1 мая, с утра стало известно, что Украина подписала соглашение о полезных ископаемых с США и после этого произошло несколько громких событий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появились первые фото Стерненко из больницы и подробности его состояния.