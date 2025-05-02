Напавшей на Стерненко грозит пожизненное: по каким статьям ее обвиняют

Во время обыска у женщины нашли телефон с доказательствами и компоненты к взрывному устройству

Служба безопасности Украины объявила о подозрении женщине, которая 1 мая пыталась убить известного волонтера и активиста Сергея Стерненко. Ей может грозить пожизненное заключение, сейчас дело рассматривают по нескольким статьям.

Об этом говорится в посте ведомства. По информации следствия, 45-летняя уроженка Одесской области, проживавшая в Киеве, была завербована российскими спецслужбами в конце 2024 года, когда искала "быстрый заработок" в интернете.

"Сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контактеру"", — отметили правоохранители.

Позже ей поручили изготовить самодельное взрывное устройство и следить за Сергеем Стерненко, с которым она даже поселилась в одном из жилых комплексов столицы.

1 мая, получив указание, нападавшая открыла огонь по активисту возле его дома — пуля попала ему в ногу. Вражеская агент была задержана на месте. Во время обыска у нее был найден телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами и компоненты к взрывному устройству.

Одесситка обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

— государственная измена, совершенная в условиях военного положения; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 115 — покушение на убийство по корыстным мотивам, совершенное по предварительному сговору группой лиц, по заказу.

Эти статьи предусматривают серьезные наказания. За преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается, стражи порядка принимают все необходимые меры для полного установления обстоятельств стрельбы и привлечения виновных к ответственности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за последние несколько лет произошло немало подобных покушений на убийство известного волонтера Стерненко. Мы собрали обзор всех известных инцидентов.