Сидел в тюрьме в России, хоть родом из Украины: как выглядит могила советского певца Сергея Захарова

Артисту было 68 лет

Голос Сергея Захарова в советское время был одним из тех, которые трудно забыть. Он прославился в конце 1970-х благодаря исполнению песен "Три белых коня", "Летят перелетные птицы" и т.д. В это время эстрада искала новых звезд. Свою карьеру он строил в России, где он прожил последние годы своей жизни. А раньше мы рассказывали, где сейчас народный артист РСР Николай Гнатюк.

Сегодня, 1 мая, певцу могло бы исполниться 75 лет. "Телеграф" по этому случаю решил вспомнить, как выглядит могила Сергея Захарова.

Будущий артист начал петь в возрасте 5 лет. Талант Захаров унаследовал от своего дедушки, который был трубачем Николаевского драматического театра. Кстати, родился Сергей в городе Николаеве. Однако, когда его отца-военного перевели в Байконур, с ним переехала и семья. Там они прожили 13 лет.

Когда Захарову было 16, он женился. Его избранницей стала Алла Самигулина и у них родилась дочь Наталья.

Когда ребёнку было два года, Захаров решил продолжать строить карьеру. Он поступил в музыкальное училище в Москве. Впоследствии стал солистом Государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Утесова. Пик популярности певца пришелся на 1970-е годы.

В 1974 году вышел первый альбом Сергея Захарова. В этом году он выступил на международном конкурсе "Золотой орфей" в Болгарии. Тогда артист получил первую в своей карьере премию за исполнение песен "Ты моя мелодия" и "Мария".

Захаров был осужден за драку, за что он год сидел в тюрьме в Сланцах, Россия. После этого он продолжил строить карьеру. В 1996 году Сергей проводил концерты в поддержку предвыборной кампании Бориса Ельцина. Из-за переутомления он пережил клиническую смерть. Последние свои годы он провел в России.

Причина смерти Сергея Захарова и как выглядит его могила

Певец умер 14 февраля 2019 года в больнице в Москве из-за сердечной недостаточности. Ему было 68 лет.

Прах артиста был похоронен на Зеленогорском кладбище под Санкт-Петербургом. Его могила выглядит просто, но красиво. На постаменте изображен портрет Захарова с микрофоном в руках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит памятник поэту Борису Олейнику. Он умер 30 апреля 2017, а на его могиле установили необычный величественный памятник.