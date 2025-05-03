В Одесской области отец пострадавшей в аварии девочки попал в больницу после попытки его оперативно мобилизовать

Мать пострадавшей рассказала новые подробности

С гипертоническим кризисом из местного ТЦК и СП был госпитализирован в больницу 43-летний житель города Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области. Мужчина накануне наведался в отделение полиции, чтобы дать показания по поводу аварии, в которой пострадала его семилетняя дочь. Но оттуда его доставили в военкомат, обвинив в уклонении от призыва. Жена же считает, что мобилизация сразу после дорожно-транспортного происшествия выглядит как давление и сведение счетов, именно поэтому и огласила ситуацию.

"Телеграф" узнал обстоятельства аварии, квалификацию, которая предоставлена происшествию, и то, что происходило после нее.

Водитель-полицейский отстранен от обязанностей

Авария в центре Татарбунар, кажется, могла даже не попасть в новости, разве что в местные, потому что, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Но тот факт, что за рулем автомобиля, сбившего на пешеходном переходе 7-летнюю девушку, находился полицейский, привлек к ней внимание. По словам мамы пострадавшего ребенка Татьяны Коновалюк, дочь не впервые сама переходила дорогу в этом месте, ведь неподалеку находится танцевальная студия. Именно оттуда она возвращалась после обеда 29 апреля.

- Мой муж Александр Сухолита ждал Софию в машине, – говорит в разговоре с "Телеграфом" Татьяна. – Многие в комментариях под моим постом об аварии пишут, а почему он не перевел дочь через дорогу. У нас маленький городок, дети из первого класса ходят сами в школу и домой. Конечно, когда-то мы дочь провожали/забирали, но было и так, что дорогу она переходила сама. Как это делать, она хорошо знала, и на этот раз посмотрела в обе стороны и пошла, преодолела половину пути, когда ее сбила машина. Свидетели говорят, что она даже не тормозила. Муж это увидел, выскочил из автомобиля, кричал, чтобы водитель остановилась. Когда она наконец это сделала, Александр вытащил дочь из-под колеса, отнес к нашей машине и вернулся к той, что ее сбила.

Татьяна отмечает, что на тот момент водитель, а она была в полицейской форме, переместилась на пассажирское сиденье. При этом она не пыталась выяснить, что произошло с ребенком, и якобы не вызвала ни своих коллег, ни скорую.

- Муж стал ее спрашивать, кто ее сюда привез, не инопланетяне ли, если она находилась на месте пассажира, — Татьяна. – Он испугался за ребенка, плакал и кричал, чтобы водитель вышла и пересела на то место, где была в момент аварии. И когда она это сделала, он дал ей две пощечины. Говорит, что был в состоянии аффекта. Но никакого избиения, о котором сейчас пишут, конечно, не было. Эту полицейскую видели, как она заходила в магазин после ДТП, никаких следов у нее на лице не было – синяков или чего-то подобного. Но, насколько знаю, она на следующий день обратилась в больницу и там якобы зафиксировали сотрясение головного мозга.

При этом у моего ребенка был шок, в глазах все потемнело, когда он очутился под колесами. Мне о случившемся сообщила кума, она же меня забрала из дома и привезла на место аварии, оттуда на скорой с дочерью мы поехали в больницу. Там ее осмотрел травматолог, переломов не было, только ссадины на руках, ногах, спине. Врачи говорили, что София родилась в рубашке. Но она просыпается ночью, кричит, у нее постоянно болит голова, то есть если нет тяжелых травм, то это не значит, что ребенок не пострадал, – говорит женщина.

По информации местных жителей, за рулем сбившей Софию машины якобы находилась Алиса Маркович, которая, по иронии судьбы, занимает должность инспектора сектора Службы образовательной безопасности. Среди основных задач этой структуры – охрана правопорядка в школах, а также просвещение в области безопасности. По сообщению отдела коммуникации полиции Одесской области, правоохранительница отстранена от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования. При этом действия полицейской пока квалифицированы как административное нарушение и на него составлено два протокола. А именно по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства) и ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим полис (договор) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С ТЦК на скорой в больницу с кризисом

Казалось бы, на этом в истории можно было бы поставить точку, если бы не последующие события. 30 апреля Татьяна Коновалюк пришла в местное отделение полиции, чтобы получить документы, которые позволили бы пройти судебно-медицинскую экспертизу для определения степени повреждений, которые получила дочь. Следователь, с которой общалась женщина, "выписала оповещение" для ее мужа Александра, который должен появиться и дать показания по обстоятельствам ДТП.

– Саша пошел в отделение, а я осталась его ждать в машине, – говорит Татьяна. – Я его набрала через некоторое время, ответил, что через 10 минут он освободится. Но на выходе ему сообщают, что он находится в розыске из-за уклонения от мобилизации и должен быть доставлен в местный ТЦК и СП. Муж удивился, ведь обновлял свои данные через "Резерв+" и информации о розыске в нем накануне не было. Как так могло произойти, что он появился в базе на следующий день после аварии?!

Татьяна также добавляет, что вместе с мужем они воспитывают троих детей, но только двое – общие, пострадавшая в аварии София и ее младший брат Миша. При этом с ними еще живет 10-летний брат Татьяны – Богдан, которого вместе со старшей сестрой (ей сейчас 20 и она живет за границей) несколько лет назад взяла под опеку семья. И хотя формальная она оформлена только на Татьяну, Александр принимал непосредственное участие в воспитании и обеспечении всех детей. Хотя это, конечно, не давало ему право на отсрочку.

Это подтвердили и в Одесском областном ТЦК и СП, отреагировав на резонанс событие постом в Facebook. В нем, в частности, подчеркнуто: "Согласно действующему законодательству, основанием для отсрочки является содержание трех или более несовершеннолетних детей, что подтверждается официально оформленными документами. На момент составления соответствующего протокола таких документов представлено не было. Дополнительно отмечаем, что один из трех детей юридически находится на попечении другого родителя, что делает невозможным применение нормы".

Также, по словам Татьяны, ее муж испытывает проблемы со здоровьем, а именно страдает гипертонией и паническими атаками, что сопровождается затруднением дыхания. Для нормализации состояния Александр, отмечает супруга, постоянно принимает лекарства, в том числе и антидепрессанты, периодически проходит стационарное лечение. Ситуация, которая произошла с его дочерью, и задержание полицейскими с последующим направлением в военкомат повлияли на его состояние. И в ночь с 1 на 2 мая у него произошел гипертонический криз, после уговоров представителей ТЦК ему вызвали скорую и госпитализировали в местную больницу, где оказали медицинскую помощь.

Но на утро в заведение "посетили" представители военкомата вместе с полицией. На видео, которое выложила у себя на странице Татьяна, человек в военной форме, обращаясь к ее мужу, говорит: "Поехали!" К возражениям женщины прибавляется голос медсестры, которая говорит, что над пациентом "бегали всю ночь". После этого представитель ТЦК кому-то отчитывается по телефону, и эмоционально кричит в трубку: "Что вы от меня требуете?! Как я его заберу?!"

– Мой муж ни от кого не скрывался и делать этого не собирается, мы занимаемся ритуальными услугами, постоянно на виду. Но до этого Сашу ни разу не останавливали, не выдавали повестки и т.д. Повторюсь, что он обновлял данные и не находился в розыске до момента ДТП. Почему такое совпадение, что подали именно после этого? Разве это случайность? Законно ли это, что отец пострадавшего в аварии ребенка, которого вызвали дать показания, задерживают и передают в ТЦК? Разве это законно? Почему ему не дают возможности пройти дополнительные обследования, не учитывают его состояние, а пытаются забрать прямо из больницы? Мы настаиваем только на том, чтобы все происходило по закону. Чтобы разобрались справедливо с аварией и происходившим после нее. Ведь все это выглядит как попытка давления по делу о дорожно-транспортном происшествии.

В упомянутом посте-реакции от Одесского областного ТЦК и СП отделались от привязки к аварии, отметив, что ее расследование – прерогатива полиции и прокуратуры. При этом в военкомате отметили, что действовали четко в рамках закона и отметили: "Во время пребывания указанного лица в помещении РТЦК и СП не применялось никаких мер физического принуждения или других действий, которые могли бы иметь признаки противоправности. Все мероприятия реализовывались исключительно в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что могут делать полицейские во время задержания и какие действия законны.