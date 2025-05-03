На Одещині батько постраждалої в аварії дівчинки потрапив до лікарні після спроби його оперативно мобілізувати

Мати постраждалої розповіла нові подробиці

З гіпертонічним кризом з місцевого ТЦК та СП був госпіталізований до лікарні 43-річний мешканець міста Татарбунари Білгород-Дністровського району, що на Одещині. Чоловік напередодні навідався до відділення поліції, щоб дати свідчення щодо аварії, в якій постраждала його семирічна донька. Але звідти його доставили до військкомату, звинувативши в ухиленні від призову. Натомість дружина вважає, що мобілізація відразу після дорожньо-транспортної пригоди виглядає як тиск й зведення рахунків, саме тому й надала розголосу ситуації.

"Телеграф" дізнався про обставини аварії, кваліфікацію, яка надана події, та те, що відбувалось після неї.

Водійку-поліцейську відсторонили від обов’язків

Аварія в центрі Татарбунар, здається, могла навіть не потрапити до новин, хіба що до місцевих, бо, на щастя, обійшлось без серйозних наслідків. Але той факт, що за кермом автівки, яка збила на пішохідному переході 7-річну дівчину, знаходилась поліцейська, привернув до неї увагу. За словами мами постраждалої дитини Тетяни Коновалюк, донька не вперше сама переходила дорогу в цьому місці, адже неподалік знаходиться танцювальна студія. Саме звідти вона поверталась після обіду 29 квітня.

- Мій чоловік Олександр Сухоліта чекав на Софію в машині, – говорить в розмові з "Телеграфом" Тетяна. – Багато хто в коментарях під моїм дописом про аварію закидає, а чому він не перевів доньку через дорогу. У нас маленьке містечко, діти з першого класу ходять самі до школи й додому. Звісно, що колись ми доньку проводжали/забирали, але було й так, що дорогу вона переходила сама. Як це робити вона добре знала, й цього разу подивилась в обидві сторони й пішла, подолала половину шляху, коли її збила машина. Свідки кажуть, що вона не гальмувала навіть. Чоловік це побачив, вискочив з автівки, кричав, щоб водійка зупинилась. Коли вона врешті це зробила, Олександр витяг доньку з-під колеса, відніс до нашої машини й повернувся до тієї, що її збила.

Тетяна зазначає, що на той момент водійка, а вона була у поліцейській формі, перемістилась на пасажирське сидіння. При цьому вона не намагалась з'ясувати, що сталось з дитиною, і нібито не викликала ні своїх колег, ні швидку.

- Чоловік став її питати, хто її сюди привіз, чи не інопланетяни, якщо вона знаходилась на місці пасажира, – Тетяна. – Він перелякався за дитину, плакав і кричав, щоб водій вийшла і пересіла на те місце, де була в момент аварії. І коли вона це зробила, то він дав їй два ляпаси. Каже, що був у стані афекту. Але ніякого побиття, про яке зараз пишуть, звісно, не йшлося. Цю поліцейську бачили, як вона заходила в магазин після ДТП, ніяких слідів в неї на обличчі не було – синців чи чогось подібного. Але, наскільки знаю, вона на наступний день звернулась до лікарні й там нібито зафіксували струс головного мозку тощо.

При цьому у моєї дитини був шок, в очах все потемніло, коли вона опинилась під колесами. Мені про те, що сталося, повідомила кума, вона ж мене забрала з дому і привезла на місце аварії, звідти на швидкій з донькою ми поїхали у лікарню. Там її оглянув травматолог, переломів не було, лише садна на руках, ногах, спині. Лікарі казали, що Софія народилась в сорочці. Але вона наразі просипається в ночі, кричить, в неї постійно болить голова, тобто якщо немає тяжких травм, то це не значить, що дитина не постраждала, – говорить жінка.

За інформацією місцевих мешканців, за кермом автівки, що збила Софію, начебто перебувала Аліса Маркович, що, за іронією долі, обіймає посаду інспектора сектору Служби освітньої безпеки. Серед основних завдань цієї структури – охорона правопорядку у школах, а також просвітництво у галузі безпеки. За повідомленням відділу комунікації поліції Одещини, правоохоронницю відсторонено від виконання обов’язків на час проведення службового розслідування. При цьому дії поліцейської наразі кваліфіковані як адміністративне порушення й на неї складено два протоколи. А саме за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила поліс (договір) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З ТЦК на швидкій до лікарні з кризом

Здавалось би, на цьому в історії можна було б поставити крапку, якби не подальші події. 30 квітня Тетяна Коновалюк прийшла до місцевого відділення поліції, щоб отримати документи, які б дозволили пройти судово-медичну експертизу для визначення ступеня пошкоджень, які отримала донька. Слідча, з якою спілкувалась жінка, "виписала оповіщення" для її чоловіка Олександра, який мав з'явитися й надати свідчення за обставинами ДТП.

- Саша пішов у відділення, а я лишилась його чекати в машині, – говорить Тетяна. – Я його набрала через певний час, відповів, що за 10 хвилин він звільниться. Але на виході йому повідомляють, що він перебуває у розшуку через ухилення від мобілізації, і його мають доставити до місцевого ТЦК та СП. Чоловік здивувався, адже оновлював свої дані через Резерв+ й інформації про розшук в ньому напередодні не було. Як так могло статися, що він з'явився в базі саме на другий день після аварії?!

Тетяна також додає, що разом з чоловіком вони виховують троє дітей, але лише двоє дітей – спільні, Софія, що постраждала в аварії, та її молодший брат Міша. При цьому з ними ще живе 10-річний брат Тетяни – Богдан, якого разом зі старшою сестрою (їй наразі 20 і вона живе за кордоном) кілька років тому взяла під опіку родина. І хоча формальна вона оформлена лише на Тетяну, Олександр брав безпосередню участь у вихованні та забезпеченні всіх дітей. Хоча це, звісно, й не давало йому право на відстрочку.

Це підтвердили й у Одеському обласному ТЦК та СП, відреагувавши на резонансу подію постом у Facebook. В ньому, зокрема, підкреслено: "Згідно з чинним законодавством, підставою для відстрочки є утримання трьох або більше неповнолітніх дітей, що підтверджується офіційно оформленими документами. На момент складання відповідного протоколу таких документів представлено не було. Додатково зазначаємо, що одна з трьох дітей юридично перебуває під опікою іншого з батьків, що унеможливлює застосування норми про багатодітність як підстави для відстрочки".

Також, за словами Тетяни, її чоловік має проблеми зі здоров’ям, а саме страждає від гіпертонії та панічних атак, що супроводжується утрудненням дихання. Для нормалізації стану Олександр, зазначає дружина, постійно приймає ліки, в тому числі й антидепресанти, періодично проходить стаціонарне лікування. Ситуація, яка сталася з його донькою, й затримання поліцейськими з подальшим направленням до військкомату вплинули на його стан. І в ніч з 1 на 2 травня в нього стався гіпертонічний криз, після вмовлянь представників ТЦК йому викликали швидку та госпіталізували до місцевої лікарні, де надали медичну допомогу.

Та на ранок до закладу "завітали" представники військкомату разом з поліцією. На відео, яке виклала у себе на сторінці Тетяна, людина у військовій формі, звертаючись до її чоловіка каже: "Поїхали!" До заперечень жінки додається голос медсестри, яка говорить, що над пацієнтом "бігали всю ніч". Після цього представник ТЦК комусь звітує телефоном, та емоційно кричить у слухавку: "Що ви від мене требуєте?! Як я його заберу?!"

- Мій чоловік ні від кого не ховався і робити цього не збирається, ми займаємось ритуальними послугами, постійно на виду. Але до того Сашу жодного разу не зупиняли, не видавали повістки тощо. Повторюсь, що він оновлював дані й не був у розшуку до моменту ДТП. Чому такий збіг, що його подали саме після цього? Хіба це випадковість?! Чи це законно, що батько постраждалої в аварії дитини, якого викликали дати свідчення, затримують, і передають в ТЦК? Хіба це законно? Чому йому не дають можливості пройти додаткові обстеження, не враховують його стан, а намагаються забрати прямо з лікарні?! Ми наполягаємо лише на тому, щоб все відбувалось по закону. Щоб розібрались справедливо з аварією й тим, що відбувалось після неї. Адже наразі все це виглядає як спроба тиску у справі про дорожньо-транспортну пригоду.

Натомість в згаданому пості-реакції від Одеського обласного ТЦК та СП відкараскались від прив'язки до аварії, зазначивши, що її розслідування – прерогатива поліції та прокуратури. При цьому у військкоматі наголосили, що діяли чітко в межах закону та наголосили: "Під час перебування зазначеної особи у приміщенні РТЦК та СП не застосовувалося жодних заходів фізичного примусу чи інших дій, які могли б мати ознаки протиправності. Усі заходи реалізовувалися виключно в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, із дотриманням основоположних прав людини".

Раніше "Телеграф" розповідав, що можуть робити поліцейські під час затримання і які дії законні.