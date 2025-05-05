Будущее у украинской металлургии есть, если... Эксперт назвал условия для развития

Большинство заводов металлургического сектора были оккупированы еще в 2014 году

Украинский металлургический сектор остается ключевым в экономике, хотя и значительно пострадал из-за полномасштабной войны и российской оккупации. Общие сталелитейные мощности Украины за последние 11 лет уменьшились на две трети. Но металлургия продолжает бороться с серьезными вызовами.

Несмотря на это, этот сектор экономики в 2024 году сформировал 7% ВВП страны и 15% всего экспорта товаров. Но есть ли будущее у металлургии в Украине? По словам Станислава Зинченко директора GMK Center, конкурентоспособность украинской металлургии может существенно возрасти после войны. Одним из факторов могут быть инвестиции в энергетический сектор.

Привлекательным направлением для определения как приоритетного является атомная электроэнергия. Дело в том, что она дешевая, низкоуглеродистая и соответствует европейским климатическим целям.

С развитием этой отрасли, Украина может стать центром энергоемких отраслей промышленности, которые могут производить низкоуглеродную продукцию.

Также у нашего государства есть предпосылки стать основным поставщиком железной руды, пригодной для производства железа прямого восстановления (DRI). Какое будет иметь высокий спрос, ведь Европа декарбонизирует свой металлургический сектор.

Поставка низкоуглеродистого горяче -брикетированного железа (HBI) из Украины может стать выгодным для европейских электрометаллургов на фоне потенциального дефицита металлолома. В то же время, Украина может стать экспортером низкоуглеродистой стальной продукции для стран Европы.

По словам Станислава Зинченко, украинские металлургические компании уже планируют это зеленое будущее.

"По нашим оценкам, общие капитальные затраты, необходимые для реализации уже объявленных проектов "зеленой" металлургии в Украине, составляют около $11 млрд — около $1500 на тонну стали, произведенной в прошлом году. Эти проекты будут реализовываться только при условии, что украинские компании получат доступ к европейским инструментам "зеленого" финансирования, аналогичным тем, которые получили европейские компании", — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что благодаря этой поддержке украинская металлургия сможет стать важной частью европейской цепи низкоуглеродистых поставок, что будет выгодно всем заинтересованным сторонам, и особенно европейской металлургии.

Какие металлургические заводы оккупированы по состоянию на 2025 год

Большинство заводов металлургического сектора были оккупированы либо во время начальной фазы войны в 2014 году, либо в результате полномасштабного вторжения России в 2022 году. Оккупация повлекла за собой остановку производства, демонтаж оборудования.

1. Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) был оккупирован в 2014 году.

Енакиевский металлургический завод на карте

Енакиевский металлургический завод

Енакиевский металлургический завод

В 2017 году завод постепенно останавливал свою работу после потери контроля компанией "Метинвест", а уже в 2021 году работа полностью прекратилась из-за отсутствия сырья и заказов.

2. Макеевский металлургический завод, также захваченный россиянами в 2014 году. Он был филиалом ЕМЗ и после 2017 года полностью остановил работу. Сейчас известно, что завод имеет задолженности по зарплате и малейшие перспективы на восстановление.

Макеевский металлургический завод на карте

Макеевский металлургический завод

3. Алчевский металлургический комбинат россияне оккупировали в 2014 году. Двумя годами позже, в 2016 году, он остановил свою работу. А уже в 2024 году россияне приступили к демонтажу оборудования для вывоза в Россию.

Алчевский металлургический комбинат на карте

Алчевский металлургический комбинат

Алчевский металлургический комбинат

4. Донецкий металлургический завод (ДМЗ) был оккупирован в 2014 году. В 2017 году после национализации предприятие понесло значительные убытки и работало до 2022 года лишь на 20–30% мощностей.

Донецкий металлургический завод на карте

Донецкий металлургический завод

5. Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича россияне забрали в 2022 году, когда оккупировали Мариуполь. Завод испытал существенные разрушения во время боевых действий и прекратил работу.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича на карте

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича

6. Металлургический комбинат "Азовсталь" оккупировали россияне в 2022 году. Он был почти полностью разрушен оккупантами во время осады Мариуполя. Работу завод остановил.

Металлургический комбинат "Азовсталь" на карте

Металлургический комбинат "Азовсталь"

Металлургический комбинат "Азовсталь"

Также на оккупированных территориях находятся:

Харцызский трубный завод;

Донецкий металлопрокатный завод;

Макеевский, Ясиновский и Горловский коксохимические заводы;

"Донецккокс" коксохимический завод.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, потеря Украиной Покровска Донецкой области, в окрестностях которого расположены шахты с коксующимся углем, будет неприятной для украинской экономики, но не критической. Как и после утраты месторождений соли в Славянске, нам просто придется увеличить импорт нужного сырья.