Россияне приблизились к Днепропетровщине почти вплотную: DeepState показал опасное продвижение

РФ бросила все силы на прорыв в Днепропетровщину

Армия РФ подошла к Днепропетровщине почти вплотную. До административной границы области ей осталось всего 2,2 километра после захвата поселка Котляровка.

Россияне продвинулись также возле Новоселки и Новодаровки. Об этом 5 мая сообщил аналитический проект DeepState.

Как сообщается, за последние сутки российские военные захватили поселок Котляровка в Покровском районе Донецкой области. Согласно данным Google Maps, до административной границы Днепропетровской области войскам РФ осталось около 2,2 километра по прямой.

Россияне также продвинулись в районе Новоалександровки, Новоселки и Новодаровки, сообщает DeepState. Также зафиксировано продвижение российских войск в Белгородской области РФ. В то же время, украинские силы обороны возобновили контроль за позицией в районе села Лисовка Донецкой области.

За последние дни россияне значительно усилили напор. Только 3 мая они провели 253 штурмовые атаки на Покровском направлении — больше всего с начала года. Российское командование пытается прорвать украинскую оборону и выйти в Днепропетровскую область любой ценой.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько дней назад также подтвердил, что россияне сосредоточили главные усилия именно на этом участке фронта. По его словам, они не учитывают потери и упорно пытаются прорваться в пределы Днепропетровщины.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте произошло новое обострение. Обстрелы и атаки беспилотников продолжаются.