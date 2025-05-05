Росіяни наблизилися до Дніпропетровщини майже впритул: DeepState показав небезпечне просування

РФ кинула всі сили на прорив до Дніпропетровщини

Армія РФ підійшли до Дніпропетровщини майже впритул. До адміністративного кордону області їй залишилося лише 2,2 кілометра після захоплення селища Котлярівка.

Росіяни просунулися також біля Новосілки та Новодарівки. Про це 5 травня повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Як повідомляється, за останню добу російські військові захопили селище Котлярівка в Покровському районі Донецької області. Згідно з даними Google Maps, до адміністративного кордону Дніпропетровської області військам РФ залишилось приблизно 2,2 кілометра по прямій.

Росіяни також просунулися в районі Новоолександрівки, Новосілки та Новодарівки, повідомляє DeepState. Крім того зафіксовано просування російських військ у Білгородській області РФ. Водночас українські сили оборони відновили контроль за позицією в районі села Лисівка Донецької області.

За останні дні росіяни значно посилили натиск. Лише 3 травня вони провели 253 штурмові атаки на Покровському напрямку — найбільше з початку року. Російське командування намагається прорвати українську оборону й вийти до Дніпропетровської області за будь-яку ціну.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський кілька днів тому також підтвердив, що росіяни зосередили головні зусилля саме на цій ділянці фронту. За його словами, вони не зважають на втрати і вперто намагаються прорватися до меж Дніпропетровщини.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті відбулося нове загострення. Обстріли та атаки безпілотників продовжуються.