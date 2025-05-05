"Идеальный финал": когда в Кремле мечтают закончить войну в Украине

Кремль рассчитывает на мир с Украиной как на предвыборный козырь в 2026 году

В сентябре 2026 года в России пройдут выборы в Госдуму и в Кремле считают, что лучшим сценарием с точки зрения подготовки будет завершение войны в Украине незадолго до их проведения.

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на собственные источники. По их словам, недавно в администрации президента России состоялось обсуждение ряда разных сценариев предвыборной кампании партии власти "Единая Россия".

В частности, обсуждался сценарий, при котором война закончится уже в сентябре 2026 года. Но также были и те сценарии, по котором война все еще будет продолжаться.

Отмечается, что в стратегической сессии участвовали руководители путинской партии "Единая Россия", а также куратор внутриполитического блока в администрации президента Сергей Кириенко.

Они пришли к выводу, завершение войны перед самыми выборами, когда у населения будет "эйфория", будет действительно выгодным вариантом. В случае продолжения войны сценарий кампании "более-менее понятен, но есть риск проявления усталости населения".

Самым невыгодным в Кремле считают окончание войны задолго до выборов. Речь о том, что в таком случае "эйфория" от мирного урегулирования уже закончится, а граждане могут начать озвучивать свои претензии, которые скрывали во время войны, предпочитая поддерживать власть несмотря ни на что. В то же время, может пропасть и политическая консолидация, когда партии начнут критиковать власть.

Главный идеологический посыл на выборах хотят сделать такой: "Единая Россия — партия Путина, партия победы". Также, по словам источника, звучал вариант "Единая Россия — партия мира и развития".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Чалый назвал возможные сценарии окончания войны в Украине. В целом их можно сузить до нескольких.