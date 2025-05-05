"Ідеальний фінал": коли у Кремлі мріють закінчити війну в Україні
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Кремль розраховує на мир з Україною як передвиборний козир у 2026 році
У вересні 2026 року в Росії відбудуться вибори до Держдуми і в Кремлі вважають, що найкращим сценарієм з точки зору підготовки буде завершення війни в Україні незадовго до їх проведення.
Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела. За їхніми словами, нещодавно в адміністрації президента Росії відбулося обговорення низки різних сценаріїв передвиборчої кампанії партії влади "Єдина Росія".
Зокрема, обговорювався сценарій, за якого війна закінчиться вже у вересні 2026 року. Але також були й ті сценарії, за якими війна все ще триватиме.
Наголошується, що у стратегічній сесії брали участь керівники путінської партії "Єдина Росія", а також куратор внутрішньополітичного блоку в адміністрації президента Сергій Кирієнко.
Вони дійшли висновку, що завершення війни перед самими виборами, коли у населення буде "ейфорія", буде справді вигідним варіантом. У разі продовження війни сценарій кампанії "менш зрозумілий, але є ризик прояву втоми населення".
Найневигіднішим у Кремлі вважають закінчення війни задовго до виборів. Йдеться про те, що в такому разі "ейфорія" від мирного врегулювання вже закінчиться, а громадяни можуть почати озвучувати свої претензії, які приховували під час війни, воліючи підтримувати владу попри все. Водночас, може зникнути і політична консолідація, коли партії почнуть критикувати владу.
Головне ідеологічне посилання на виборах хочуть зробити такою: "Єдина Росія — партія Путіна, партія перемоги". Також, за словами джерела, звучав варіант "Єдина Росія – партія миру та розвитку".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Валерій Чалий назвав можливі сценарії закінчення війни в Україні. Загалом їх можна звузити до кількох.