Стоимость проезда резко возросла в одной из областей: пассажиры возмущены
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Проезд в пригородных маршрутках во Львовской области вырос на 20%
Перевозчики Львовской области повысили стоимость проезда на пригородных и междугородных автобусных маршрутах. Тарифы выросли примерно на 15-20%, а минимальная стоимость поездки теперь составляет 30 гривен.
Причиной называют рост официальных зарплат, удорожание запчастей и уменьшение пассажиропотока на маршрутах. Об этом пишет ZAXID.NET.
По информации от пассажиров, стоимость проезда увеличилась по маршрутам Каменка-Бугского и Стрыйского направлений. К примеру, цена билета на маршруте Жовтанцы-Львов выросла с 40 до 50 гривен.
Председатель правления "Укравтотранс-Львов" Иван Велийка подтвердил, что тарифы повысили почти все крупные автотранспортные предприятия области, в частности Львовское АТП 14631, Самборское АТП 14608, "Мера и К" и Львовское АТП 14630.
Степан Рудницкий, начальник управления транспорта Львовской ОВА, отметил, что в администрацию поступило около 13 писем от перевозчиков о повышении тарифов. По закону перевозчики самостоятельно принимают такие решения, но обязаны сообщить администрации за 10 дней.
Также сообщается, что на формирование новых тарифов повлияли три основных фактора: рост официальных зарплат, стоимость расходных материалов и падение пассажиропотока. По словам Рудницкого, перевозчики должны обеспечить среднюю зарплату более 20 тысяч гривен, чтобы сохранить бронирование для водителей.
В то же время в социальных сетях уже появились многочисленные сообщения возмущенных пассажиров. Люди выражают недовольство повышением цен на проезд в пригородных маршрутках и считают его необоснованным.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость проезда в Киевской области также должна была вырасти. Речь идет об автобусных маршрутах общего пользования.