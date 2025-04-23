Будут платить 32 грн? Во Львове хотят увеличить цены на проезд

Только 7% пассажиров оплачивают проезд наличными — это самый дорогой способ

Во Львове не согласились повысить стоимость проезда до 32 гривен, как просили перевозчики. Город после анализа расходов предложил новые, более умеренные тарифы, которые должны учесть как интересы пассажиров, так и потребности транспортников.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета. Так, планируется установить новые тарифы для безналичной оплаты: 17 гривен с LeoКарт и 20 гривен при оплате банковской картой.

Последние несколько недель во Львове чиновники по экономическому развитию и транспорту вместе анализировали, сколько действительно стоит проезд. В городском совете говорят, что сейчас средняя цена — около 14 гривен, а это даже меньше, чем было в 2022 году (тогда — 15 гривен). Но поскольку за это время расходы перевозчиков выросли — подорожало горючее, выросли зарплаты и налоги — город предлагает поднять тариф, чтобы это было справедливым для всех.

Предлагаемые нововведения включают следующие тарифы:

25 грн при оплате наличными (без изменений);

20 грн — оплата банковской картой (ранее 15 грн);

17 грн — с LeoКарт (вместо 13 грн);

8,5 грн — студенческий тариф по LeoКарт.

По официальной информации, только 7% пассажиров оплачивают проезд наличными — это самый дорогой способ. Кроме того, около 30 категорий льготников во Львове могут пользоваться транспортом бесплатно, оформив персонализированную льготную LeoКарт.

В горсовете отметили, что не позволят полностью переводить финансовое давление на львовян и будут принимать решения с учетом потребностей общества. Если жители при обсуждении поддержат новые тарифы, перевозчики должны обновлять транспорт. Частные компании уже купили 7 новых автобусов и хотят купить еще 55 в кредит, а городское АТП-1 планирует закупить 58 новых машин.

Напомним, что 9 апреля частные перевозчики заявили о необходимости повышения тарифа в связи с ростом расходов на содержание маршруток.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Яготин Киевской области выросла стоимость разовой поездки в общественном транспорте. В апреле повышение цен также было зафиксировано в нескольких других городах Украины, в частности в прифронтовых регионах.