Вартість проїзду різко зросла в одній з областей: пасажири обурені

Проїзд у приміських маршрутках на Львівщині зріс на 20%

Перевізники Львівської області підвищили вартість проїзду на приміських та міжміських автобусних маршрутах. Тарифи зросли приблизно на 15-20%, а мінімальна вартість поїздки тепер становить 30 гривень.

Причиною подорожчання називають зростання офіційних зарплат, здорожчання запчастин та зменшення пасажиропотоку на маршрутах. Про це пише ZAXID.NET.

За інформацією від пасажирів, вартість проїзду збільшилась на маршрутах Кам'янка-Бузького та Стрийського напрямків. Наприклад, ціна квитка на маршруті Жовтанці-Львів зросла з 40 до 50 гривень.

Голова правління "Укравтотранс-Львів" Іван Велійка підтвердив виданню, що тарифи підвищили майже всі великі автотранспортні підприємства області, зокрема Львівське АТП 14631, Самбірське АТП 14608, "Міра і К" та Львівське АТП 14630.

Степан Рудницький, начальник управління транспорту Львівської ОВА, зазначив виданню, що до адміністрації надійшло близько 13 листів від перевізників про підвищення тарифів. За законом, перевізники самостійно ухвалюють такі рішення, але зобов'язані повідомити адміністрацію за 10 днів.

Також повідомляється, що на формування нових тарифів вплинули три основні чинники: зростання офіційних зарплат, вартість витратних матеріалів та падіння пасажиропотоку.. За словами Рудницького, перевізники також мають забезпечити середню зарплату понад 20 тисяч гривень, щоб зберегти бронювання для водіїв.

Водночас у соціальних мережах уже з'явилися численні дописи обурених пасажирів. Люди висловлюють незадоволення підвищенням цін на проїзд у приміських маршрутках і вважають його необґрунтованим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вартість проїзду на Київщині також мала зрости. Йдеться про автобусні маршрути загального користування.