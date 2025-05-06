На столичной гостинице "Украина" появилась арт-инсталляция, посвященная украинским пехотинцам (фото)

Руководство и команда гостиницы присоединились к кампании благодарности ко Дню пехоты

В День пехоты 6 мая в 21:30 фасад исторической гостиницы "Украина" осветила проекция "Украина стоит, потому что стоит пехота". Руководство и команда гостиницы присоединились к кампании благодарности ко Дню пехоты, инициированной Культурными силами и командованием Сухопутных сил ВСУ.

"Эта инсталляция – наша возможность поблагодарить украинских пехотинцев и чтить защитников, которые положили жизнь в борьбе. Во всех смыслах слова подсветить, что мы не забываем о цене нашей свободы" – прокомментировал владелец гостиницы "Украина" Максим Криппа.

В рамках кампании благодарности был реализован ряд событий: релиз музыкального альбома "Стоит пехота", написанного военнослужащими, открытие Аллеи защитников Украины памятным знаком "Пехота", тематической инсталляции у здания МИД и многое другое.

Фасад исторической гостиницы с проекцией

Фасад исторической гостиницы с проекцией

Также кампанию поддержало множество украинских организаций и компаний, размещая тематические постеры и слоган на собственных площадках. Подробнее об инициативах здесь.