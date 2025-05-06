На столичному готелі "Україна" з’явилась арт-інсталяція, присвячена українським піхотинцям (фото)

Керівництво і команда готелю долучились до кампанії вдячності до Дня піхоти

У День піхоти 6 травня о 21:30 фасад історичного готелю "Україна" освітила проєкція "Україна стоїть, бо стоїть піхота". Керівництво і команда готелю долучились до кампанії вдячності до Дня піхоти, яка була ініційована Культурними силами та командуванням Сухопутних сил ЗСУ.

"Ця інсталяція – наша можливість подякувати українським піхотинцям і віддати шану захисникам, які поклали життя у боротьбі. В усіх сенсах слова підсвітити, що ми не забуваємо про ціну нашої свободи" – прокоментував власник готелю "Україна" Максим Кріппа.

У рамках кампанії вдячності була реалізована низка подій: реліз музичного альбому "Стоїть піхота", написаного військовослужбовцями, відкриття Алеї захисників України пам'ятним знаком "Піхота", тематичної інсталяції біля будівлі МЗС і багато іншого.

Фасад історичного готелю з проєкцією

Фасад історичного готелю з проєкцією

Також кампанію підтримало безліч українських організацій і компаній, розміщуючи тематичні постери і слоган на власних майданчиках. Детальніше про ініціативи тут.