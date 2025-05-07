Государство регулирует рентабельность аптек, но рентабельность производителей не регулирует, — эксперт

Елена Прудникова считает, что именно производители ответственны за завышение цен в прошлом

Фармацевтическое сообщество заявляет о дисбалансе в государственном регулировании ценообразования на лекарства. Впрочем, государство ограничивает доходы аптек, но не контролирует доходы производителей, которые формируют большую часть стоимости лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы "Всеукраинского объединения "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармсовета" Елены Прудниковой.

"Причем государство сейчас регулирует рентабельность аптек, но рентабельность производителей оно не регулирует. 75% цены лекарственного средства — это цена производителя. И 25 распределяется между дистрибьютором и маленькой аптекой", — отметила она.

Прудникова считает, что именно производители ответственны за завышение цен в прошлом: "Когда начинался этот бум весь, производители говорили, что лекарства дорогие, потому что большой процент маркетинга они платят. Уже два месяца как маркетинг запрещен. Лекарства подешевели? получала".

По ее словам, новое государственное регулирование ударило прежде всего по малым аптеках, которые и раньше работали на грани выживания: "Если раньше регулировалась наценка на лекарственные средства только на национальный перечень, то сейчас государство ограничило, уменьшило процент наценки и ограничило на весь перечень лекарственных средств".

Ранее "Телеграф" сообщал, что полный запрет маркетинговых соглашений между производителями и аптеками может повлечь за собой массовое закрытие аптечных заведений, в частности в сельской местности и прифронтовых регионах.