Путин провалил свою главную цель к 9 мая в Украине, но эксперт указал на новую угрозу

Россияне жертвовали сотни солдат для цели Путина

Владимир Путин отчаянно хотел зайти в Днепропетровскую область к 9 мая. Появление российских солдат в этом регионе должно было стать символической победой на поле боя, которую он мог бы преподнести своему народу. Однако его армия провалила задание.

Военный эксперт Иван Ступак, в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему в этой ситуации нет особого повода для радости и озвучил опасность, которая является куда более серьезной, чем символические "победы" армии РФ.

Предыстория

На днях издание The Times, ссылаясь на украинских военных чиновников, сообщало, что Владимир Путин стремился к символической победе к 9 мая, которую он мог бы преподнести своему народу. Этой "победой" должен был стать заход в Днепропетровскую область. Цена выполнения этой задачи Путина не волновала.

Что происходит на фронте

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов подтвердил в эфире "Суспільного", что россияне действительно поставили себе цель дойти до административной границы Днепропетровской области до 9 мая.

По словам полковника Андрея Назаренко, командира батальона беспилотных систем 72-й бригады Украины, сейчас Кремль ежедневно жертвует сотнями солдат ради этой цели.

"Противник резко усилил давление, атакует круглосуточно, делая всё, чтобы достичь границы", — рассказал он.

Где сейчас находятся россияне

Согласно данным DeepState, по состоянию на 8 мая, враг находится в 3-5 километрах от Днепропетровской области.

Так выглядел фронт неделю назад:

Путин не смог, но…

По мнению, военного эксперта Ивана Ступака, которое он высказал в комментарии "Телеграфу", вопрос в этой ситуации стоит даже не в Днепропетровской области.

"Да, не успели до 9 мая. Опять обос**лись, с одной стороны, но это же не останавливает их. Поставят новую дату. Не успеют к ней, то поставят третью дату. Мы видели такой пример на Бахмуте, когда 9 месяцев подряд им каждый месяц ставили задачу до 1 числа взять город. Не успели с первого, второго раза, но со временем с огромными потерями им таки удалось это сделать. Да, кто-то у них там получил по башке.

И тут стоит вопрос даже не в Днепропетровской области, а в обходе Покровска с запада.

Первое — обойти Покровск по Днепропетровской области;

Второе — перерезать дорогу Покровск-Павлоград;

Справа от Покровска режут дорогу, которая соединяет Константиновку с Покровском.

И теперь создается такой теоретический котел, воображаемый. До котла там еще очень далеко, но воображаемый котел уже можно увидеть.

Слева Покровская обходят по Днепропетровской области, далее через Новооленовку, плюс поворот на Константиновку. То есть два больших котла, которые уже можно просмотреть. Это я предполагаю то, что хотят россияне сделать", — говорит эксперт.

При этом важно отметить, что спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов возможность обхода Покровска через Днепропетровскую область отрицает.

Напомним, ранее мы писали о том, почему 9 мая показало миру уязвимость России.