Путін провалив свою головну мету до 9 травня в Україні, але експерт вказав на нову загрозу

Росіяни жертвували сотні солдатів для мети Путіна

Володимир Путін відчайдушно хотів зайти на Дніпропетровщину до 9 травня. Поява російських солдатів у цьому регіоні мала стати символічною перемогою на полі бою, яку він міг би піднести своєму народу. Проте його армія провалила завдання.

Військовий експерт Іван Ступак, у коментарі "Телеграфу" пояснив, чому в цій ситуації немає особливого приводу для радості і озвучив небезпеку, яка є значно серйознішою, ніж символічні "перемоги" армії РФ.

Передісторія

Днями видання The Times, посилаючись на українських військових чиновників, повідомляло, що Володимир Путін прагнув символічної перемоги до 9 травня, яку він міг би піднести своєму народу. Цією "перемогою" мав стати захід до Дніпропетровської області. Ціна виконання цього завдання Путіна не хвилювала.

Що відбувається на фронті

Спікер ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов підтвердив в ефірі "Суспільного", що росіяни справді поставили собі за мету дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області до 9 травня.

За словами полковника Андрія Назаренка, командира батальйону безпілотних систем 72-ї бригади України, зараз Кремль щодня жертвує сотнями солдатів заради цієї мети.

"Противник різко посилив тиск, атакує цілодобово, роблячи все, щоб досягти кордону", — наголосив він.

Де зараз знаходяться росіяни

За даними DeepState, станом на 8 травня ворог знаходиться за 3-5 кілометрів від Дніпропетровської області.

Так виглядав фронт тиждень тому:

Путін не зміг, але…

На думку військового експерта Івана Ступака, яке він висловив у коментарі "Телеграфу", питання в цій ситуації стоїть навіть не в Дніпропетровській області.

"Так, не встигли до 9 травня. Знову обіс**лись, з одного боку, але це ж не зупиняє їх. Поставлять нову дату. Не встигнуть до неї, то поставлять третю дату. Ми бачили такий приклад на Бахмуті, коли 9 місяців поспіль їм щомісяця ставили завдання до 1 числа взяти місто. Не встигли з першого, другого разу, але згодом із величезними втратами їм таки вдалося це зробити. Так, хтось у них там отримав по голові.

І тут стоїть питання навіть не в Дніпропетровщині, а в обході Покровська із заходу.

Перше — обійти Покровськ по Дніпропетровській області;

Друге – перерізати дорогу Покровськ-Павлоград;

Праворуч від Покровська ріжуть дорогу, яка з’єднує Костянтинівку з Покровськом.

І тепер створюється такий теоретичний котел, уявний. До котла там ще дуже далеко, але уявний котел вже можна побачити.

Зліва Покровськ обходять по Дніпропетровській області, далі через Новооленівку, плюс поворот на Костянтинівку. Тобто два великі котли, які вже можна прогледіти. Це я припускаю те, що хочуть росіяни зробити", — каже експерт.

При цьому важливо зазначити, що речник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов можливість обходу Покровська через Дніпропетровську область заперечує.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому 9 травня показало світові вразливість Росії.