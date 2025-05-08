Олейник выдал новый перл

Скрывающийся в Москве коллаборант Владимир Олийнык придумал новую басню о "обнищании" украинцев. По его словам, в Украине люди так бедны, что могут купить только верхушки куличей (пасок).

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил украинский блоггер и журналист Денис Казанский. Российская пропаганда извратила обычную бизнес-идею украинского супермаркета и выдала ее за "доказательство обнищания".

"В Украине куличи уже не продаются в полном объеме. Продаются только верхушки, потому что люди бедны!" – именно такое заявление сделал бывший регионал Олейник.

Как отмечает Денис Казанский, информация о продаже верхушек от куличей в "Сильпо" с некоторым опозданием дошла до пропагандистов в Москве. Однако они все равно использовали ее в своих целях. "Вот примерно такую "аналитику" из Украины в РФ и потребляют", – добавляет журналист.

На самом деле, сеть супермаркетов просто отреагировала на пожелания своих клиентов. Как оказалось, многим покупателям больше нравится именно верхняя часть паски (кулича) — рыхлая, с белой глазурью и цветной посыпкой. Эта часть особенно популярна среди детей и взрослых, ведь ассоциируется с праздником и детством. Так что супермаркет предложил покупателям отдельно упакованные верхушки весом 125 граммов по цене около 50 гривен.

Тем временем российские пропагандисты продолжают придумывать небылицы о жизни в Украине, превращая удачные маркетинговые решения в "доказательства нищеты". Подобные извращения фактов давно стали обычной практикой для российских СМИ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко стал героем нового мема. Мир на пороге Третьей Мировой войны, а "Бацька" думает о картофеле.