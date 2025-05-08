Пасхальна ганьба колишнього регіонала: по росТВ розповіли про голодних українців, яким не вистачило паски

Олійник видав новий перл

Колаборант Володимир Олійник, який переховується у Москві, вигадав нову байку про "зубожіння" українців. За його словами, в Україні люди такі бідні, що можуть купити лише верхівки пасок.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив український блогер та журналіст Денис Казанський. Російська пропаганда перекрутила звичайну бізнес-ідею українського супермаркету і видала її за "доказ зубожіння".

"В Україні паски вже не продаються у повному обсязі. Продаються тільки верхівки, бо люди бідні!" – саме таку заяву зробив колишній регіонал Олійник.

Як зазначає Денис Казанський, інформація про продаж верхівок від пасок у "Сільпо" з деяким запізненням дійшла до пропагандистів у Москві. Проте вони все одно використали її у своїх цілях. "Ось приблизно таку "аналітику" з України до РФ і споживають", – додає журналіст.

Насправді мережа супермаркетів просто відреагувала на побажання своїх клієнтів. Як виявилося, багатьом покупцям найбільше подобається саме верхня частина паски — пухка, з білою глазур'ю та кольоровою посипкою. Ця частина особливо популярна серед дітей і дорослих, адже асоціюється зі святом і дитинством. Тож супермаркет запропонував покупцям окремо запаковані верхівки вагою 125 грамів за ціною близько 50 гривень.

Тим часом російські пропагандисти продовжують вигадувати небилиці про життя в Україні, перетворюючи вдалі маркетингові рішення на "докази злиднів". Подібні перекручення фактів давно стали звичайною практикою для російських ЗМІ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко став героєм нового мему. Світ нібито на порозі Третьої Світової війни, а "Бацька" думає про картоплю.