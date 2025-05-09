Эта болотистая окраина стала символом украинской свободы: сегодня здесь самый центр Киева

Когда-то здесь было болото, где паслись козы

Современный Майдан Независимости — это не только центр политической и культурной жизни Киева, но и место с богатой и сложной историей, уходящей глубоко в средневековье. Это пространство было важным стратегическим узлом, где переплетались оборонительные сооружения, торговые пути и естественные преграды.

Но немногие знают, что когда-то здесь стояли мощные каменные стены, защищавшие город, а под ногами хлюпало настоящее болото, которое местные прозвали Козиным. "Телеграф" рассказывает, как из болотистой окраины Киева возник символ независимости и свободы всей страны.

Каменные стены и Печерские ворота

В XVIII веке на территории современного Майдана построили каменные крепостные стены и Печерские ворота — одни из главных въездов в Киев, которые существовали до 1833 года. Эти ворота располагались в пределах современного Майдана. №7, но этот проект был пересмотрен в пользу более сложного фортификационного сооружения, которое лучше отвечало новым военным требованиям.

Лядские ворота (реконструкция)

Следующий этап развития фортификаций связан с гетманом Иваном Мазепой, который в 1698-1702 годах инициировал каменное строительство оборонных стен с двухъярусными башнями вокруг Киево-Печерской лавры. Эти сооружения были построены по образцу европейских фортификаций, в частности, немецкой школы, и сделали Киев важным стратегическим пунктом на несколько веков.

Козье болото и водяная мельница

В конце XVIII — начале XIX века территория Майдана была пустырем, известным как Козье болото. Болото образовалось у подножия оборонительных валов, где была насыпана плотина и стояла водяная мельница. Вода задерживалась этой плотиной, создавая заболоченную местность, где паслись козы — именно это и дало название болотистой области. Впоследствии болото начало осушаться, а козьи тропы превратились в первые дорожки, проложившие путь к будущему Майдану.

Важный транспортный узел

Эта местность была частью важного пути, соединявшего Печерск с Подолом и Старым городом. Печерские ворота открывали въезд в город, а неподалеку находились курганы — укрепление на границе современных улиц Ивана Мазепы и Князей Острожских. Здесь планировали возвести круглую башню, но вместо нее построили более сложное оборонительное сооружение, лучше отвечавшее вызовам того времени.

Киевская крепость и ее наследие

История киевских фортификаций начинается еще во времена Киевской Руси, когда в X-XI веках возводили укрепление Верхнего города, а затем Софийские ворота. В период литовского и польского владычества Киев обносили земляными валами и деревянными стенами, а в XVII веке при гетмане Самойловиче и позже Иване Мазепе началось масштабное каменное строительство фортификаций, которое длилось до XIX века. Эти постройки не только защищали город, но и формировали его пространственную структуру, частично сохранившись в современном виде.

История Майдана — это уникальная мозаика из оборонительных сооружений, природных особенностей и жизненных историй, которые превратили болотистую окраину в сердце столицы Украины. Это пространство сохраняет память о веках борьбы, торговли и культурного развития, который продолжает вдохновлять и сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тайны хранит Лютеранская улица в Киеве. Каждое здание здесь живое свидетельство многонациональной истории украинской столицы.