Без барьеров и охраны: Зеленского заметили на Крещатике среди простых украинцев (видео)

Несмотря на высокий пост с ним все еще можно сфотографироваться

В среду, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский фотографировался с киевлянами и гостями столицы на Крещатике. Он был в образе total black, который мир впервые увидел на прощании с Папой Римским в Ватикане.

Когда Зеленский попал на видеокамеру, рядом не было видно охраны. Ролик опубликовал Telegram-канал "Труха Киев".

Вероятно, таким образом украинский лидер хотел показать злым языкам, что не прячется в бункере и не отсиживается за границей, несмотря на постоянные ракетные обстрелы столицы.

Также поведение гаранта Конституции говорит о том, что высокий пост не отдалил его от простых людей, которые, как и в те годы, когда он выступал в "95 квартале", могут запросто сфотографироваться с Зеленским.

Президент был в образе total black, который мир впервые увидел на похоронах Папы Франциска. Он состоит из черной рубашки, таких же брюк и вариации кителя с узнаваемыми military деталями – фигурными клапанами на карманах с расположением, характерным для форм.

Ранее специалист по этикету Анна Чаплыгина рассказала, что старый костюм Зеленского изжил себя, а время для классики еще не наступило, как и мир в Украине. По ее словам, нынешний костюм президента транслирует украинцам месседжи о переговорах.