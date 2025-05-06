Участвовали в "Х-факторе" и не сразу покорили Нацотбор: что известно о представителях Украины на Евровидении Ziferblat

Коллектив много лет шел к славе

В этом году на международном песенном конкурсе Евровидения Украину будет представлять группа Ziferblat с треком Bird of Pray. Исполнители со второй попытки победили на Нацотборе, набрав наибольшее количество баллов по результатам голосования.

"Телеграф" расскажет больше о творческом пути исполнителей и их самых известных песнях.

Группа Ziferblat: что известно

Даниил и Валентин Лещински основали первый музыкальный коллектив Runnin’Blue еще в школьные годы. В 2015 году братья создали группу Ziferblat. Третьим участником был барабанщик Женя Шевченко, но впоследствии ему на смену пришел Федор Ходаков.

Сначала коллектив исполнял треки на английском, но после событий Евромайдана начали писать и украиноязычные песни. В 2017 году группа выпустила первый миниальбом "Кіносеанс", в котором звучали рок-мотивы вместе с театрализованной музыкой. Через 2 года коллектив принял участие в популярном шоу "Х-Фактор" с авторской композицией "Вночі". Победить им не удалось.

Ziferblat — "Вночі"

В 2022 году Ziferblat представил клип на песню "Земля". Тогда же группа попала в лонг-лист Национального отбора на Евровидение 2023, но не прошла в финал. В 2023 году коллектив выпустил альбом "Перевтілення", куда вошло 13 песен. Тогда исполнители выиграли на премии Muzvar Awards в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

Группа Ziferblat, фото "Евровидение Украина"

В 2024 году коллектив снова попробовал свои силы в Наотборе на Евровидении с песней Place I Call Home. Трек стал довольно популярен в Украине. Музыканти прошли в финал, где заняли второе место. После этого Ziferblat сыграл 2 концерта в киевском клубе Atlas.

Ziferblat стали известными после участия в Нацотборе, фото из их соцсетей

В 2024 году музыканты поехали в первый всеукраинский тур по Украине, дав 11 концертов. Также они презентовали совместный трек с группой Tember Blanche под названием "Дотепер і Назавжди".

Ziferblat отыграли первый тур в 2024 году, фото из их соцсетей

В 2025 году музыканты снова приняли участие в Нацотборе на Евровидение-2025 с песней Bird of Pray. В этот раз группе удалось победить. Ziferblat представит Украину на Евровидении в швейцарском Базеле.

Самые популярные песни Ziferblat

Bird of Pray — трек о переживаниях украинцев во время полномасштабного вторжения, начатого Россией.

Ziferblat — Bird of Pray

Place I Call Home — об украинцах, потерявших дома из-за полномасштабной войны.

Ziferblat — Place I Call Home

"Для чого ти прийшла" — о первой любви, которая остается в воспоминаниях на всю жизнь.

Ziferblat — "Для чого ти прийшла"

"Диско-Фанко" — оптимистичный трек с танцевальными мотивами, который улучшает настроение.

Ziferblat — "Диско-Фанко"

"Земля" — о любви к родному краю, традициям, обычаям и Украине в целом.

Ziferblat — "Земля"

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