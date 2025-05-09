Действительно ли россияне рвутся на Днепропетровщину: аналитики Deep State объяснили

Враг увяз в Донецкой области

Российские войска сосредоточены на захвате Донецкой области, а не на продвижении к Днепропетровщине. Они увязли в боях за Покровск, Торецк и другие города Донетчины.

От последних захваченных россиянами позиций до границы с Днепропетровской областью остается несколько километров, но для реального продвижения на этом направлении им не хватает ресурсов. Об этом сообщают аналитики Deep State.

По их словам, сейчас самые горячие бои ведутся в районе населенных пунктов Троицкое-Преображенка-Котляровка на Покровском направлении. Именно продвижение противника в Котляровку вызвало новую волну разговоров о приближении россиян к Днепропетровской области, ведь от села к административной границе — всего 4 километра.

Аналитики подчеркивают, что глобальной целью россиян в Донецкой области является ее полная оккупация. Для этого армия РФ должна захватить Покровск, Мирноград, Часов Яр, Торецк, Константиновку, Славянск, Краматорск и другие населенные пункты. Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери, сдерживая их наступление.

У российской армии нет прямых задач осуществлять масштабное наступление на Днепропетровщину, говорят в Deep State. Если россияне и достигнут границ Донецкой области, они используют это преимущественно для пропаганды и попыток дестабилизировать ситуацию. Для полноценного продвижения вглубь Днепропетровщины им нужны значительные дополнительные ресурсы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВСУ имеют успехи на Харьковщине, но оккупанты не жалеют сил. В то же время в Донецкой области противник осуществил продвижение сразу на трех участках фронта.