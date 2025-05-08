ВСУ имеют успехи на Харьковщине, но оккупанты не жалеют сил: свежие карты боев 8 мая
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ВСУ имеют успехи
Несмотря на анонсированное Путиным перемирие с 8 мая, российские захватчики продолжают активно наступать на украинскую землю, используя разные виды вооружения и техники. Впрочем, украинским защитникам удалось восстановить позиции возле Липцев Харьковской области.
По информации Deepstatemap, в то же время в Донецкой области противник осуществил продвижение сразу на трех участках фронта.
Враг активизировал наступательные действия на восточном фронте, в частности в населенных пунктах Новооленовка, Александрополь и Леонидовка. На Донетчине вообще самая напряженная ситуация, ведь кафиры пытаются улучшить свое тактическое положение, и вообще выйти в Днепропетровскую область.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник понес существенные потери. Российские войска потеряли около 1200 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем.
Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения приближаются к миллиону личного состава и составляют около 962 тысяч.
Ранее "Телеграф" также писал, что кафиры разрушили водохранилище возле Донецка. Запасы воды вместо того, чтобы подать людям в Донецке, утекли в степь.