ВСУ имеют успехи

Несмотря на анонсированное Путиным перемирие с 8 мая, российские захватчики продолжают активно наступать на украинскую землю, используя разные виды вооружения и техники. Впрочем, украинским защитникам удалось восстановить позиции возле Липцев Харьковской области.

По информации Deepstatemap, в то же время в Донецкой области противник осуществил продвижение сразу на трех участках фронта.

Липцы на Харьковщине, где ВСУ возобновили позиции

Враг активизировал наступательные действия на восточном фронте, в частности в населенных пунктах Новооленовка, Александрополь и Леонидовка. На Донетчине вообще самая напряженная ситуация, ведь кафиры пытаются улучшить свое тактическое положение, и вообще выйти в Днепропетровскую область.

Враг продвинулся в районе Новооленовки

Какая ситуация у Александрополя

Оккупанты продвинулись возле Леонидовки

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник понес существенные потери. Российские войска потеряли около 1200 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем.

Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения приближаются к миллиону личного состава и составляют около 962 тысяч.

Ранее "Телеграф" также писал, что кафиры разрушили водохранилище возле Донецка. Запасы воды вместо того, чтобы подать людям в Донецке, утекли в степь.