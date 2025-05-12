Подорожает ли в июне электроэнергия для украинцев: сколько нужно платить

В постановлении по фиксированным ценам на электрическую энергию для бытовых потребителей слова и цифры "30 апреля 2025 года" заменены на "31 октября 2025 года"

Украинцы пока будут продолжать платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за киловатт-час. Хотя раньше в информационном пространстве активно обсуждалась возможность значительного роста тарифов на свет.

Срок действия текущего фиксированного тарифа продлен, пишут в Министерстве энергетики Украины. Согласно документу, в постановлении по фиксированным ценам на электрическую энергию для бытовых потребителей слова и цифры "30 апреля 2025 года" заменены на "31 октября 2025 года".

Это означает, что, по крайней мере, до конца октября текущего года стоимость электроэнергии для населения будет оставаться неизменной.

Тарифы для многозонных счетчиков остались в силе. Фото — "Телеграф"

Таким образом, расчеты за потребленную электроэнергию остаются на текущем уровне. Например:

Домохозяйства с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением, потребляющими до 190 кВт-ч ежемесячно, будут платить 820,8 грн в месяц.

ежемесячно, будут платить в месяц. Семьи, проживающие в квартирах с электроплитами и имеющие централизованную подачу горячей воды, за потребление до 230 кВт-ч в месяц будут платить 993,6 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тарифы не возрастут в ближайшие полгода.